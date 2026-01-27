Home
Adolescentes são apreendidos após perseguição com 10 viaturas em Vila Velha

A dupla estava em um carro com restrição de furto ocorrido em Guarapari. Agentes notaram a irregularidade do veículo e o condutor desobedeceu ordens de parada, iniciando a fuga

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:41

Viaturas da Guarda Municipal perseguiam um carro branco durante a tarde de terça-feira (27).

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos na tarde desta terça-feira (27) com R$ 993 em um carro com restrição de furto registrado em Guarapari. A ação aconteceu no Centro de Vila Velha após uma perseguição feita pela Guarda Municipal, que começou às 12h no bairro Divino Espírito Santo, também no município.

A perseguição foi iniciada quando agentes identificarem a anotação de furto do Volkswagen Polo branco, deram a ordem de parada, mas houve resistência da parte dos menores. Conforme a corporação, durante a fuga, dez viaturas integraram a perseguição, mesmo assim o condutor passou por sinais de trânsito fechados, desrespeitou cruzamento e seguiu pela contramão em diversas vias até ser parados na Rua Araraboia.

"Em determinado momento, as equipes da Guarda Municipal montaram um bloqueio viário. Diante da continuidade da fuga e da iminente situação de risco gerada, foi necessária a realização de disparos técnicos e controlados, direcionados aos pneus do veículo, com o objetivo exclusivo de cessar a progressão da ocorrência e preservar a integridade física de todos os envolvidos", detalhou a Guarda.

Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que ficaram assustados com a cena. Um vídeo enviado pela Guarda (veja acima) mostra as viaturas e motos seguindo o veículo já perto da finalização da ocorrência. Em outro, feito por testemunhas, é possível ver os adolescentes colocados dentro do compartimento traseiro da viatura.

A Guarda informou que ambos possuem histórico infracional, sendo que um deles já possui passagem por crime análogo a furto em estabelecimento comercial, enquanto o outro registra passagem por crime análogo a tráfico de entorpecentes e receptação.

O veículo foi recuperado e removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). A Polícia Civil informou que somente após a ocorrência ser entregue na Polícia Civil pela Guarda e a finalização das oitivas, terá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Assassinato de diarista em Cariacica completa cinco meses sem respostas

Homem é morto em Viana e câmera de segurança flagra atirador

Motorista é flagrado no RJ transportando 24 kg de cocaína para Guarapari

