Instituto emite alerta de chuvas intensas para 63 municípios do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em boa parte do Espírito Santo. O aviso de cor amarela (mais baixo na escala de risco) abrange 63 municípios, sendo válido durante toda a sexta-feira (30).
Nas cidades listadas abaixo, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além da possibilidade de ventos intensos, entre 40 a 60 km por hora.
Nestas condições, são baixos os risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As condições para chuva devem se fortalecer na noite de sexta (30), quando, segundo a Climatempo, um sistema de baixa pressão se formará próximo à costa do Sudeste, dando origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico, que não vai passar sobre nenhum Estado brasileiro, mas vai ajudar a formar áreas de instabilidade sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, no Espírito Santo.
Devido a isso, entre a tarde e a noite do sábado (31), os temporais também atingem áreas do Sul do Espírito Santo, que podem vir pontualmente fortes, com raios e vento. Para fevereiro, a previsão é de chuva irregular, com tendência de precipitação mais volumosa na segunda quinzena do mês.
