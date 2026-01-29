Home
Instituto emite alerta de chuvas intensas para 63 municípios do ES

O aviso do Inmet abrange mais da metade do Estado e se estende durante toda a sexta-feira (30)

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:10

Inmet emitiu alerta para chuvas intenas em cidades do Espírito Santo
Inmet emitiu alerta para chuvas intenas em cidades do Espírito Santo Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em boa parte do Espírito Santo. O aviso de cor amarela (mais baixo na escala de risco) abrange 63 municípios, sendo válido durante toda a sexta-feira (30).

Nas cidades listadas abaixo, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além da possibilidade de ventos intensos, entre 40 a 60 km por hora.

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Nestas condições, são baixos os risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As condições para chuva devem se fortalecer na noite de sexta (30), quando, segundo a Climatempo, um sistema de baixa pressão se formará próximo à costa do Sudeste, dando origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico, que não vai passar sobre nenhum Estado brasileiro, mas vai ajudar a formar áreas de instabilidade sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, no Espírito Santo.

Devido a isso, entre a tarde e a noite do sábado (31), os temporais também atingem áreas do Sul do Espírito Santo, que podem vir pontualmente fortes, com raios e vento. Para fevereiro, a previsão é de chuva irregular, com tendência de precipitação mais volumosa na segunda quinzena do mês.

