Meteorologia

Instituto emite alerta de chuvas intensas para 63 municípios do ES

O aviso do Inmet abrange mais da metade do Estado e se estende durante toda a sexta-feira (30)

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:10

Inmet emitiu alerta para chuvas intenas em cidades do Espírito Santo Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em boa parte do Espírito Santo. O aviso de cor amarela (mais baixo na escala de risco) abrange 63 municípios, sendo válido durante toda a sexta-feira (30).

Nas cidades listadas abaixo, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além da possibilidade de ventos intensos, entre 40 a 60 km por hora.

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Nestas condições, são baixos os risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As condições para chuva devem se fortalecer na noite de sexta (30), quando, segundo a Climatempo, um sistema de baixa pressão se formará próximo à costa do Sudeste, dando origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico, que não vai passar sobre nenhum Estado brasileiro, mas vai ajudar a formar áreas de instabilidade sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e, também, no Espírito Santo.

Devido a isso, entre a tarde e a noite do sábado (31), os temporais também atingem áreas do Sul do Espírito Santo, que podem vir pontualmente fortes, com raios e vento. Para fevereiro, a previsão é de chuva irregular, com tendência de precipitação mais volumosa na segunda quinzena do mês.

