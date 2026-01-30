Home
Chuvas intensas e tempestades: os alertas do Inmet para o ES

Chuvas intensas e tempestades: os alertas do Inmet para o ES

Sistema de baixa pressão começa a se formar próximo à costa do Sudeste, dando origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:49

Depois de dias de sol forte, o tempo começou a virar nesta sexta-feira (30) de Norte a Sul do Espírito Santo. Setenta das 78 cidades capixabas já estão sob alerta laranja para chuvas intensas — grau intermediário na escala de risco do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta condição, pode chover até 100 milímetros por dia, com ventos que podem alcançar 100 km/h. 

Fora do alerta já vigente estão apenas Boa Esperança. Conceição da Barra. Jaguaré. Montanha. Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo, municípios concentrados na região Norte capixaba. No entanto, o Inmet já emitiu um novo aviso meteorológico de cor laranja para todo o Espírito Santo no sábado (31), indicando tempestades com o mesmo volume de chuva e velocidade de ventos já citados, mas acrescentando o risco de raios e queda de granizo. 

Em complemento aos alertas do Inmet, a Climatempo explicou que um sistema de baixa pressão começa a se formar próximo à costa do Sudeste, dando origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico. O fenômeno deve atingir diretamente nenhum Estado, mas pode provocar áreas de instabilidade e reforçar as chuvas no Espírito Santo.

