Acesso a Piúma pela BR 101 muda a partir de sexta-feira (30)

O acesso à cidade de Piúma pela BR 101 vai mudar a partir de sexta-feira (30). Temporariamente, os motoristas que seguirem no sentido Sul devem acessar a ES 375 por meio de retorno sob os viadutos localizados no acesso ao município de Iconha. O movimento de retorno em nível, com cruzamento direto das pistas, será desativado. A Ecovias Capixaba vai reforçar a sinalização já existente ao longo do trecho.