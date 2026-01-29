Acesso a Piúma pela BR 101 muda a partir de sexta-feira (30)
O acesso à cidade de Piúma pela BR 101 vai mudar a partir de sexta-feira (30). Temporariamente, os motoristas que seguirem no sentido Sul devem acessar a ES 375 por meio de retorno sob os viadutos localizados no acesso ao município de Iconha. O movimento de retorno em nível, com cruzamento direto das pistas, será desativado. A Ecovias Capixaba vai reforçar a sinalização já existente ao longo do trecho.
Segundo a concessionária, a alteração faz parte das obras de duplicação no trecho Sul da rodovia federal, entre Anchieta e Iconha. Até o final de 2026, está prevista a implantação de um dispositivo de retorno e acesso à ES-375 no local para tornar o trânsito mais seguro e eficiente.