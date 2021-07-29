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Covid-19

Viana Vacinada: projeto de pesquisa abre o agendamento para a 2ª dose

O mutirão de vacinação vai acontecer no dia 08 de agosto, das 08h às 17h, nas 174 zonas eleitorais do município

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:46

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:46
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Voluntários de Viana Vacinada já podem agendar a aplicação da segunda meia dose do Projeto Viana Vacinada. Crédito: Carlos Alberto Silva
Os moradores de Viana que participaram do Projeto de Pesquisa Viana Vacina, agora têm um compromisso: fazer o agendamento para receber a segunda meia dose do imunizante Astrazeneca contra o novo coronavírus. O mutirão de vacinação será realizado no dia 08 de agosto, das 08 às 17 horas, em 174 pontos de vacinação do município (zonas eleitorais).
O agendamento deve ser feito pelo site de Viana. A expectativa do município é vacinar 19.201 pessoas que receberam a primeira meia dose do imunizante.  

SOBRE O PROJETO 

O Projeto Viana Vacinada é um estudo inédito, realizado por pesquisadores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM-UFES) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde, que vai medir a eficácia da meia dose da vacina AstraZeneca Oxford/Fiocruz.
Do dia 13 ao dia 26 de junho, todos os moradores de Viana com idade entre 18 e 49 anos, que não estão nos grupos prioritários e que ainda não haviam sido vacinados, tiveram a oportunidade de tomar a primeira meia dose do imunizante. 
Além do benefício do acesso à vacinação contra a Covid-19 para o participante, a Prefeitura de Viana destaca que a estratégia de vacinação de toda a população também tem o objetivo de reduzir a transmissão do vírus  no município.

A PLATAFORMA E O CADASTRO

No site destinado à adesão ao estudo, há o botão "Morador de Viana". Ao clicar nele, a página pede o número do CPF e a senha cadastrada para receber a primeira meia dose do imunizante. Em seguida, basta agendar a aplicação da segunda dose. O processo não leva mais do que alguns minutos. 
No canto superior direito da página inicial, a população pode ler um breve resumo sobre o programa "Viana vacinada". Já no botão de "Ajuda", é possível ver esclarecimentos para as dúvidas consideradas frequentes sobre o estudo. Ao todo, são mais de 30 perguntas e respostas.

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