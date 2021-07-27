Entenda como será o segundo semestre no Ifes e na Ufes

Campus Vitória do Ifes: cada unidade vai orientar seus alunos sobre o retorno presencial Crédito: Ifes/Divulgação

A prioridade da volta presencial no Ifes será dos alunos de nível técnico e superior concluintes, para que possam frequentar aulas práticas que não puderam ser adaptadas para a modalidade remota ao longo da pandemia, segundo afirma a diretora de Ensino Técnico da instituição, Sanandreia Torezani Perinni.

"Agosto e setembro serão meses em que, prioritariamente, será feita a transição com as turmas finalistas. A partir de outubro, se tudo continuar neste formato, as outras turmas vão retornar conforme os campi vão se organizando", pontua.

Sanandreia observa que a organização foi atribuída aos campi porque cada unidade tem suas especificidades. Alguns têm mais demandas de atividades práticas que outros, por exemplo, e o calendário acadêmico também difere entre os campi - há turmas começando o primeiro semestre letivo de 2021, enquanto outras estão encerrando.

A diretora de ensino ressalta que, independentemente do momento em que os alunos vão retornar para as atividades presenciais, protocolos de biossegurança vão ser adotados para evitar o contágio por Sars-Cov-2 (coronavírus). Uma das medidas previstas é a de escalonamento das turmas, e as orientações serão repassadas por cada campus a seus estudantes.

O estudante que não se sentir seguro para voltar, ressalta Sanandreia, vai poder continuar no ensino remoto. Contudo, para fazer as aulas práticas que não puderam ser adaptadas, ele terá que esperar até se sentir em condições de retornar para a instituição e cumprir a carga horária da disciplina.

Sanandreia reconhece que há famílias e alunos que estão ansiosos pela volta presencial, enquanto outros prefeririam manter apenas as atividades remotas. "Entendemos que são diversas situações, mas o retorno está sendo planejado com muita cautela, seguindo todos os protocolos, para sempre preservar a vida de todos", frisa a diretora de ensino.

Your browser does not support the audio element. Entenda como será o segundo semestre no Ifes e na Ufes

UFES

Na Ufes, o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus (COE) recomendou, no início do mês, que a universidade avance para a fase 3 do Plano de Contingência - criado na pandemia com orientações sobre as práticas na instituição durante a crise sanitária. A mudança de estágio, contudo, depende de decisão do Conselho Universitário. A previsão inicial era que, na reunião desta quinta-feira (29), o assunto fosse discutido, mas não entrou em pauta.

Em nota, na última terça-feira (27), a Ufes disse que a administração central recebeu a recomendação do COE, indicando a possibilidade de adoção do ensino e de atividades administrativas em formato híbrido (fase 3), observando-se as determinações previstas no plano de biossegurança. Se aprovado, a expectativa é que seja adotado no semestre letivo 2021/2, cujo início das aulas será em 3 de novembro

Após a reunião desta quinta, a Ufes divulgou que, no momento, a questão está em análise na Comissão de Legislação e Normas (CLN), conforme prevê o regimento interno do Conselho, motivo pelo qual o tema não constou na pauta do plenário no encontro desta tarde. "O encaminhamento ao plenário se dará tão logo seja concluído o trabalho da comissão", pontuou.

Na educação básica, o retorno presencial obrigatório passou a ser exigido nesta semana.