Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avanço da imunização

Mantenópolis é a primeira a vacinar público 18+ contra Covid-19 no ES

O município inicia na próxima quarta-feira (4) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 ago 2021 às 20:26

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 20:26

Vacina Astrazeneca
Mantenópolis vai vacinar público 18+ contra a Covid Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, inicia na próxima quarta-feira (4) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município é o primeiro do Estado a vacinar esse público dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Viana, na Região Metropolitana de Vitória, foi a primeira cidade a atingir 100% de adultos vacinados com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19 no Espírito Santo. Mas a cidade participou de um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do governo do estado com a aplicação de meia dose do imunizante AstraZeneca em adultos a partir de 18 anos. Sendo assim, recebeu doses suficientes para vacinar a população.
A Sesa esclareceu que os municípios têm autonomia para realizar os agendamentos e também mutirões de vacinação, bem como para iniciar a faixa etária subsequente inferior assim que completar 90% da faixa etária superior, sem restringir o agendamento das idades superiores.

PONTOS DE VACINAÇÃO 

Segundo a Secretaria de Saúde de Mantenópolis, a vacinação vai ocorrer na sede e no distrito de São Geraldo. A aplicação dos imunizantes será das 14h às 20h no Ginásio de Esportes e no posto de saúde do distrito.
As pessoas precisam levar o cartão de vacina, cartão do SUS, documento de identificação com foto e CPF. Só serão vacinados residentes em Mantenópolis.

VACINAÇÃO 

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.999.795 no Estado. Desses, 763.666 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 100.713 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 10.870 mil doses de vacina contra o coronavírus já foram aplicadas no município de 15 mil habitantes.

LEIA MAIS SOBRE A VACINAÇÃO NO ES

Grande Vitória tem mais de 18 mil vagas para vacinação contra Covid-19

Covid-19: ES recebe mais de 52 mil doses da vacina Coronavac

ES deve vacinar adolescentes contra Covid a partir de setembro

Escolas, eventos, comércio... impacto da vacinação na retomada é realidade

Ponto a ponto sobre a vacinação de grávidas, lactantes e adolescentes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Saúde Mantenópolis Vacina ES Norte SESA Covid-19 Coronavírus no ES Campanha de vacinação Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados