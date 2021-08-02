Mantenópolis é a primeira a vacinar público 18+ contra Covid-19 no ES

Mantenópolis vai vacinar público 18+ contra a Covid Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, inicia na próxima quarta-feira (4) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o município é o primeiro do Estado a vacinar esse público dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Sesa esclareceu que os municípios têm autonomia para realizar os agendamentos e também mutirões de vacinação, bem como para iniciar a faixa etária subsequente inferior assim que completar 90% da faixa etária superior, sem restringir o agendamento das idades superiores.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Segundo a Secretaria de Saúde de Mantenópolis, a vacinação vai ocorrer na sede e no distrito de São Geraldo. A aplicação dos imunizantes será das 14h às 20h no Ginásio de Esportes e no posto de saúde do distrito.

As pessoas precisam levar o cartão de vacina, cartão do SUS, documento de identificação com foto e CPF. Só serão vacinados residentes em Mantenópolis.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.999.795 no Estado. Desses, 763.666 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 100.713 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.