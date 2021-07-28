Escolas, eventos, comércio... impacto da vacinação na retomada é realidade

Vacinação contra a Covid-19 atingiu mais da metade da população do ES com ao menos uma dose Crédito: Freepik

Com mais da metade da população vacinada com ao menos uma dose das vacinas disponíveis , marca alcançada no último sábado (24) no Espírito Santo, a redução de restrições se justifica com o avanço da cobertura vacinal. As mais de 2 milhões de pessoas nesse grupo no Estado incluem também quem recebeu a dose única da Janssen, mas o impacto somente da primeira dose na proteção da população é sentido na queda paulatina no número de óbitos e internações, assim como na redução do contágio.

Nada disso seria possível sem a vacina. Já é possível detectar a queda de internações e mortes na população idosa , a primeira a ser imunizada, ainda no início do primeiro semestre. Justamente o público expressivamente mais atingido pelas formas mais graves da doença em 2020. E, no decorrer da vacinação por faixas etárias, a primeira dose tem permitido criar uma rede social de proteção que tem freado o contágio, mesmo que ainda careça do reforço para a imunização ser completa.

Desde o início da vacinação, as previsões de recebimento mensal de vacinas pelo governo federal têm sido reajustadas para baixo com uma certa frequência, e por isso qualquer decisão sobre diminuição do intervalo deve ser muito bem embasada. E também é necessário acompanhar os estudos mais recentes e confiáveis sobre a eficácia, lembrando que já há uma discussão internacional sobre a necessidade ou não de uma terceira dose.

Vale sempre reforçar que todas as vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização (PNI) são confiáveis, com testes minuciosos de eficácia, mas como esses imunizantes são resultado de um esforço científico sem precedentes, e ainda há surgimento de variantes do vírus, estudos continuam sendo feitos para verificar a necessidade de adequações e os efeitos da aplicação no mundo real. A vacinação contra a Covid-19, em todo o planeta, é um evento inédito como resultado de uma mobilização da comunidade científica e de laboratórios.