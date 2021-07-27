Chegou a hora de voltar para a escola, com segurança

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva

A volta às aulas neste segundo semestre de 2021 tem um peso histórico sem igual, com o compromisso de redução de danos após 16 meses de pandemia. No Brasil , é a primeira vez que há um retorno massivo às aulas presenciais, como mostrou reportagem do jornal O Globo nesta segunda-feira (26). Um levantamento do Vozes da Educação, uma consultoria técnica formada por profissionais da área, registra que a partir de agosto somente uma rede estadual e três municipais entre as capitais manterão apenas as aulas remotas.

Nas 430 escolas estaduais do Espírito Santo, esta segunda-feira (26) foi marcada pelo retorno obrigatório às salas de aula , em um modelo de revezamento diário, para garantir o distanciamento. Em dias alternados, os 240 mil alunos terão que frequentar a escola, não mais semanalmente. É um passo importante para a retomada do vínculo com professores e colegas, dentro de um processo de recuperação de aprendizagem que será desafiador e não pode mais ser adiado.

O Vozes da Educação realizou uma pesquisa comparativa sobre o retorno às aulas em vários países. Naqueles em que esse processo foi considerado satisfatório, houve alguns pontos em comum: higienização constante da escola, distanciamento social (proporcionado pelo distanciamento físico, diminuição do número de estudantes por sala e alternância de horários de entrada e saída) e uso obrigatório de máscaras.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou nesta segunda-feira (26) mais uma medida importante nessa reabertura das escolas: os municípios estão autorizados a organizar a testagem em massa de estudantes , professores e funcionários das unidades escolares e terão, cada cidade, 2 mil exames disponíveis por dia. Não haverá obrigatoriedade. O município que decidir realizar os testes nas escolas deverá submeter à Sesa um plano de logística e organização da aplicação.

É fundamental assegurar que o risco de contaminação seja mínimo, sem desconsiderar o fechamento pontual das escolas em casos de novos surtos. Por isso, o monitoramento precisa ser constante e a comunicação com a comunidade escolar, pelo poder público, deve primar pela transparência. O levantamento do Vozes da Educação mostra que nos países que tiveram bons resultados na volta às aulas a resistência da opinião pública foi atenuada à medida que reabertura transcorria com êxito, sobretudo pela sociedade estar sempre bem-informada.

O fechamento das escolas foi o efeito colateral mais dramático da pandemia: uma ação necessária nos momentos mais críticos, mas com consequências ao processo de ensino. Expôs as vulnerabilidades educacionais, muitas delas preexistentes, e cavou ainda mais o abismo da desigualdade. No Espírito Santo, os prejuízos de aprendizagem vão ser contra-atacados com aulas de reforço em português e matemática no nível estadual e também em algumas redes municipais.