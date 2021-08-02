Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta segunda-feira (2)

Grande Vitória tem mais de 18 mil vagas para vacinação contra Covid-19

Ao todo, serão distribuídas 18.180 vagas para primeira e da segunda dose. Pessoas com 25 anos ou mais, grávidas, puérperas e trabalhadores industriais podem agendar

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 13:12

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

02 ago 2021 às 13:12
Vacinação
Vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os municípios da Grande Vitória abrem novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (02). Ao todo, serão distribuídas 18.180 vagas para primeira e da segunda dose. Há oportunidades para pessoas com 25 anos ou mais, grávidas, puérperas e trabalhadores industriais. 
Na Capital, serão ofertadas 8.600 vagas e os agendamentos acontecem em três horários:
  • 14 horas: pessoas acima de 30 anos (3.500 vagas)
  • 16 horas: pessoas com idade entre 25 e 29 anos (3.400 vagas)
  • 17 horas: gestantes, puérperas e trabalhadores industriais (1.700 vagas)
O agendamento deve ser feito por meio do site da PMV, no link Agendamento Vitória, ou pelo aplicativo Vitória Online.

CARIACICA 

A secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir 4.850 vagas. O agendamento começa às 14 horas e pode ser realizado pelo link Vacina e Confia
Segundo a prefeitura, são 2.700 vagas para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades (primeira dose), 150 para gestantes e puérperas (primeira dose), além de 2.000 vagas para pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 70 dias e segunda dose de Pfizer exclusivamente para gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 84 dias.

GUARAPARI

Em Guarapari, serão disponibilizadas 1.500 vagas para o público de 28 anos ou mais que ainda não recebeu a primeira dose. O acesso deve ser feito pelo site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”.

SERRA

A Secretaria de Saúde da Serra também está com agendamento a partir das 18 horas pela Serra.
Serão 3.230 para pessoas com 32 anos ou mais sem comorbidades, gestantes, puérperas, profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), além de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência com 18 anos ou mais. 

Veja Também

Cachoeiro não registra mortes por Covid-19 há 4 dias

Covid-19: Vila Velha deve vacinar faixa de 25 anos na próxima semana

Mais da metade dos mortos pela Covid-19 no ES tinha problemas cardíacos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Prefeitura da Serra Prefeitura de Cariacica Prefeitura de Guarapari Coronavírus no ES Campanha de vacinação Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados