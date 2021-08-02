Grande Vitória tem mais de 18 mil vagas para vacinação contra Covid-19

Os municípios da Grande Vitória abrem novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (02). Ao todo, serão distribuídas 18.180 vagas para primeira e da segunda dose. Há oportunidades para pessoas com 25 anos ou mais, grávidas, puérperas e trabalhadores industriais.
Na Capital, serão ofertadas 8.600 vagas e os agendamentos acontecem em três horários:
- 14 horas: pessoas acima de 30 anos (3.500 vagas)
- 16 horas: pessoas com idade entre 25 e 29 anos (3.400 vagas)
- 17 horas: gestantes, puérperas e trabalhadores industriais (1.700 vagas)
O agendamento deve ser feito por meio do site da PMV, no link Agendamento Vitória, ou pelo aplicativo Vitória Online.
CARIACICA
A secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir 4.850 vagas. O agendamento começa às 14 horas e pode ser realizado pelo link Vacina e Confia.
Segundo a prefeitura, são 2.700 vagas para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades (primeira dose), 150 para gestantes e puérperas (primeira dose), além de 2.000 vagas para pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 70 dias e segunda dose de Pfizer exclusivamente para gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 84 dias.
GUARAPARI
Em Guarapari, serão disponibilizadas 1.500 vagas para o público de 28 anos ou mais que ainda não recebeu a primeira dose. O acesso deve ser feito pelo site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”.
SERRA
A Secretaria de Saúde da Serra também está com agendamento a partir das 18 horas pela Serra.
Serão 3.230 para pessoas com 32 anos ou mais sem comorbidades, gestantes, puérperas, profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), além de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência com 18 anos ou mais.