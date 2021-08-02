Grande Vitória tem mais de 18 mil vagas para vacinação contra Covid-19

Segundo a prefeitura, são 2.700 vagas para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades (primeira dose), 150 para gestantes e puérperas (primeira dose), além de 2.000 vagas para pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 70 dias e segunda dose de Pfizer exclusivamente para gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há mais de 84 dias.