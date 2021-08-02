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Nove óbitos em julho

Cachoeiro não registra mortes por Covid-19 há 4 dias

De acordo com o Painel Covid-19, no mês de julho foram registradas 30 mortes a menos do que no mês anterior. O secretário de Saúde do município fala em cenário de queda consolidada

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:57

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 ago 2021 às 11:57
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
A vacinação ajudou a reduzir o número de mortes Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está há quatro dias sem registrar óbitos por Covid-19. Os dados são do painel da Secretária de Estado de Saúde (Sesa), que mostram uma queda no número de mortes durante todo o mês de julho. O último registro foi no dia 28 de julho. A cidade é a quinto com mais morte em todo o Estado. São 574 óbitos.
Neste último mês foram nove mortes, 30 a menos do que no mês de junho. Segundo o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, três fatores ajudaram a diminuir o número de óbitos por Covid no município.
"O decreto de uso obrigatório da máscara ajudou muito cair a contaminação. Depois, em paralelo veio o avanço da vacinação no município, que diminuiu em muito os casos graves e óbitos. Também contribuiu para essa queda o aumento de leitos", disse Alex.
Como o número de óbitos vem caindo há alguns meses, Alex afirma que já é possível falar em consolidação da queda. “A queda já está consolidada. Nessas últimas três semanas foram registrados poucos óbitos. Em julho, passamos vários dias sem mortes", declarou.
De acordo com o Painel Covid da Sesa, em maio foram registrados 59 óbitos; em junho 39; e em julho 9 óbitos.

VACINAÇÃO EM CACHOEIRO

Em Cachoeiro de Itapemirim, 106.859 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número engloba as 100.024 pessoas que receberam a primeira aplicação de uma das vacinas de duas doses e as 6.835 que receberam o imunizante de dose única.
Com isso, cerca de 70% dos adultos e metade da população geral já foram vacinados com, pelo menos, uma dose contra a Covid-19 – segundo dados do Portal Covid-19 Cachoeiro até a tarde desta sexta-feira (30).

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