Cachoeiro não registra mortes por Covid-19 há 4 dias

A vacinação ajudou a reduzir o número de mortes Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Neste último mês foram nove mortes, 30 a menos do que no mês de junho. Segundo o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, três fatores ajudaram a diminuir o número de óbitos por Covid no município.

"O decreto de uso obrigatório da máscara ajudou muito cair a contaminação. Depois, em paralelo veio o avanço da vacinação no município, que diminuiu em muito os casos graves e óbitos. Também contribuiu para essa queda o aumento de leitos", disse Alex.

Como o número de óbitos vem caindo há alguns meses, Alex afirma que já é possível falar em consolidação da queda. “A queda já está consolidada. Nessas últimas três semanas foram registrados poucos óbitos. Em julho, passamos vários dias sem mortes", declarou.

De acordo com o Painel Covid da Sesa, em maio foram registrados 59 óbitos; em junho 39; e em julho 9 óbitos.

VACINAÇÃO EM CACHOEIRO

Em Cachoeiro de Itapemirim, 106.859 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número engloba as 100.024 pessoas que receberam a primeira aplicação de uma das vacinas de duas doses e as 6.835 que receberam o imunizante de dose única.