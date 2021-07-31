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Imunização

Covid-19: Vila Velha deve vacinar faixa de 25 anos na próxima semana

Município tem a expectativa de atingir 90% do público que tem 30 ou mais nos próximos dias e abrir agendamento para público mais jovem; veja situação das cidades da Grande Vitória

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:13

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

31 jul 2021 às 18:13
Vacinação
Jovens adultos com idade entre 25 e 29 anos devem começar a ser vacinados nesta semana em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, você que tem 25 anos ou mais e está ansioso para se vacinar contra a Covid-19: o município de Vila Velha deve começar a imunizar o público desta faixa etária a partir da próxima semana – embora ainda não haja dia ou horário definidos. A previsão foi divulgada na tarde deste sábado (31) pela própria prefeitura.
De acordo com a administração municipal, isso será possível graças ao avanço da imunização de quem tem entre 30 e 35 anos de idade. A expectativa é que a cidade atinja 90% de cobertura vacinal deste grupo nos próximos dias. A porcentagem é a mínima exigida para poder ampliar a campanha de vacinação.

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Em relação à quantidade de doses a ser disponibilizada inicialmente à nova faixa etária, a Prefeitura de Vila Velha explicou que vai depender do repasse feito pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na manhã deste sábado (31), o Espírito Santo recebeu mais de 63 mil doses da vacina da Pfizer.
Por enquanto, as cidades de VitóriaSerra e Cariacica também estão apenas vacinando quem tem, pelo menos, 30 anos idade. Porém, diferentemente do município canela-verde, os três ainda não têm previsão de quando a próxima faixa etária poderá se imunizar. Veja o que cada um disse:

VITÓRIA

"A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de novas doses para abrir agendamento para a aplicação da primeira dose. Para oferecer doses para faixas etárias abaixo de 30 anos, depende da chegada de vacinas. A pasta ainda não recebeu a planilha de distribuição do Estado."

SERRA

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que a ampliação de público e o número de doses dos próximos agendamentos estão condicionados ao repasse de novas vacinas ao município. Entre o público que está sendo vacinado, estão pessoas com idades acima de 32 anos. Não se trata de estagnação, mas de uma grande demanda, tendo em vista que, a cada agendamento, todas as vagas são rapidamente preenchidas."

CARIACICA

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que, atualmente, está sendo vacinada a faixa etária de 30 anos ou mais sem comorbidades, sendo que 42% deste público já foi imunizado. A ampliação ocorre quando essa cobertura chegar a 90%. A pasta aguarda o recebimento de novos lotes para abrir vagas para outros públicos."

VIANA

Vale lembrar que o município de Viana já está vacinando toda a população adulta (com mais de 18 anos), em decorrência do estudo de eficácia feito com a aplicação da meia-dose do imunizante da AstraZeneca. Há cerca de duas semanas, a cidade de Guarapari abriu agendamento para quem tem, pelo menos, 28 anos de idade.

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