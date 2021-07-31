Covid-19: 63.180 doses de vacina da Pfizer chegam ao ES
O Espírito Santo recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19 na manhã deste sábado (31). Segundo o Ministério da Saúde, a remessa contém 63.180 doses da Pfizer, do laboratório da BioNTech. O carregamento chegou por volta das 8h25 ao Aeroporto de Vitória.
Ao chegarem ao Espírito Santo, as doses enviadas pelo Ministério da Saúde são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio.
ES recebe mais 63 mil doses da Pfizer
No início da semana, o governo do Estado anunciou que receberia 193.600 doses entre terça (27) e quinta-feira (29).
Os imunizantes da Pfizer que chegaram no lote anterior foram usados para segunda dose de gestantes, puérperas e trabalhadores da educação. A Sesa não informou se o lote recebido neste sábado seguirá a mesma tendência.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), há a expectativa de recebimento de um novo lote ainda neste sábado. Não há informações sobre a quantidade de doses.