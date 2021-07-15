BR 259 é interditada após acidente com morte em Baixo Guandu

Um motorista, ainda sem a identificação revelada, morreu após sair da pista e tombar um caminhão que transportava refrigerante no quilômetro 90, da BR 259, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta da 1h30 da madrugada desta quinta-feira (15), mas a via foi totalmente interditada às 6h30 para os trabalhos de resgate e remoção do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 7h40, uma faixa foi liberada e trânsito está fluindo em sistema de pare e siga.
Ainda de acordo com a PRF, o motorista se acidentou sozinho com o caminhão. Ele estava no sentido Colatina X Aimorés. Após o tombamento, o veículo caiu em uma ribanceira, e a vítima veio a óbito ainda no local.
A perícia da Polícia Civil, o guincho, o Corpo de Bombeiros e a PRF estão no local fazendo os trabalhos de resgate da vítima e retirada do caminhão.