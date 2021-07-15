Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista de caminhão

BR 259 é interditada após acidente com morte em Baixo Guandu

Após o tombamento, o veículo caiu em uma ribanceira e a vítima morreu ainda no local. Trânsito está em sistema de pare e siga

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 07:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jul 2021 às 07:15
Motorista morre após tombar caminhão em Baixo Guandu Crédito: PRF
Um motorista, ainda sem a identificação revelada, morreu após sair da pista e tombar um caminhão que transportava refrigerante no quilômetro 90, da BR 259, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta da 1h30 da madrugada desta quinta-feira (15), mas a via foi totalmente interditada às 6h30 para os trabalhos de resgate e remoção do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 7h40, uma faixa foi liberada e trânsito está fluindo em sistema de pare e siga. 
Ainda de acordo com a PRF, o motorista se acidentou sozinho com o caminhão. Ele estava no sentido Colatina X Aimorés. Após o tombamento, o veículo caiu em uma ribanceira, e a vítima veio a óbito ainda no local. 
Carreta tomba e motorista morre na BR 259, em Baixo Guandu, no ES
Carreta tomba e motorista morre na BR 259, em Baixo Guandu, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A perícia da Polícia Civil, o guincho, o Corpo de Bombeiros e a PRF estão no local fazendo os trabalhos de resgate da vítima e retirada do caminhão.

Veja Também

Idosa que mora em ilha usa teleférico para ir se vacinar em Baixo Guandu

Só de teste: sirenes vão tocar em Baixo Guandu e Aimorés, no sábado

Homem é morto a tiros na zona rural de Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Baixo Guandu ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados