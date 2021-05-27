Os moradores de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, vão ouvir, neste sábado (29), o toque de uma sirene da Usina Hidrelétrica de Aimorés, município vizinho, em Minas Gerais. A ação é um teste que faz parte do plano de emergência da usina, pertencente à Aliança Geração de Energia SA, localizada na Bacia do Rio Doce. Desta vez, as pessoas não precisarão deixar suas casas.
A empresa informou que o teste será feito às 15 horas. O toque soará durante um minuto e, caso seja necessário, pode se repetir por mais um minuto até atingir todos os parâmetros para a avaliação.
Só de teste: sirenes vão tocar em Baixo Guandu e Aimorés, no sábado
PREVENÇÃO E SEGURANÇA
O teste da sirene faz parte das ações preventivas do plano de segurança da Usina Hidrelétrica de Aimorés e será realizado com emissão de som para avaliar a abrangência e a altura do toque e a percepção dos moradores sobre o acionamento. Isso é importante para o caso de em uma emergência, quando a sirene precisar fazer um alerta real, todos os moradores conseguirem ouvir.
Equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos nas cidades portando equipamentos de medição de nível e pressão sonora, que registrarão a intensidade do som da sirene em cada ponto mapeado.
De acordo com Adilison Melo, coordenador da Usina de Aimorés, o objetivo do teste é verificar as condições técnicas do equipamento caso um acionamento real seja necessário. “Importante ressaltar que essa sirene está associada ao Programa de Segurança e Alerta e aos alertas de enchentes no período de chuvas. De qualquer forma as estruturas da Usina permanecem em condição normal de segurança”, explica.