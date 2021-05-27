Usina Hidrelétrica de Aimorés Crédito: Divulgação

Os moradores de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, vão ouvir, neste sábado (29), o toque de uma sirene da Usina Hidrelétrica de Aimorés, município vizinho, em Minas Gerais. A ação é um teste que faz parte do plano de emergência da usina, pertencente à Aliança Geração de Energia SA, localizada na Bacia do Rio Doce. Desta vez, as pessoas não precisarão deixar suas casas.

A empresa informou que o teste será feito às 15 horas. O toque soará durante um minuto e, caso seja necessário, pode se repetir por mais um minuto até atingir todos os parâmetros para a avaliação.

Your browser does not support the audio element. Só de teste: sirenes vão tocar em Baixo Guandu e Aimorés, no sábado

PREVENÇÃO E SEGURANÇA

O teste da sirene faz parte das ações preventivas do plano de segurança da Usina Hidrelétrica de Aimorés e será realizado com emissão de som para avaliar a abrangência e a altura do toque e a percepção dos moradores sobre o acionamento. Isso é importante para o caso de em uma emergência, quando a sirene precisar fazer um alerta real, todos os moradores conseguirem ouvir.

Equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos nas cidades portando equipamentos de medição de nível e pressão sonora, que registrarão a intensidade do som da sirene em cada ponto mapeado.