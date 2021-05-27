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Neste sábado (29)

Só de teste: sirenes vão tocar em Baixo Guandu e Aimorés, no sábado

A ação é um teste que faz parte do plano de emergência da Usina Hidrelétrica de Aimorés, localizada na Bacia do Rio Doce. Desta vez, as pessoas não precisarão deixar suas casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2021 às 20:42

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 20:42

Usina Hidrelétrica de Aimorés
Usina Hidrelétrica de Aimorés Crédito: Divulgação
Os moradores de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, vão ouvir, neste sábado (29), o toque de uma sirene da Usina Hidrelétrica de Aimorés, município vizinho, em Minas Gerais. A ação é um teste que faz parte do plano de emergência da usina, pertencente à Aliança Geração de Energia SA, localizada na Bacia do Rio Doce. Desta vez, as pessoas não precisarão deixar suas casas.
A empresa informou que o teste será feito às 15 horas. O toque soará durante um minuto e, caso seja necessário, pode se repetir por mais um minuto até atingir todos os parâmetros para a avaliação.
Só de teste: sirenes vão tocar em Baixo Guandu e Aimorés, no sábado

PREVENÇÃO E SEGURANÇA

O teste da sirene faz parte das ações preventivas do plano de segurança da Usina Hidrelétrica de Aimorés e será realizado com emissão de som para avaliar a abrangência e a altura do toque e a percepção dos moradores sobre o acionamento. Isso é importante para o caso de em uma emergência, quando a sirene precisar fazer um alerta real, todos os moradores conseguirem ouvir.

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Equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos nas cidades portando equipamentos de medição de nível e pressão sonora, que registrarão a intensidade do som da sirene em cada ponto mapeado.
De acordo com Adilison Melo, coordenador da Usina de Aimorés, o objetivo do teste é verificar as condições técnicas do equipamento caso um acionamento real seja necessário. “Importante ressaltar que essa sirene está associada ao Programa de Segurança e Alerta e aos alertas de enchentes no período de chuvas. De qualquer forma as estruturas da Usina permanecem em condição normal de segurança”, explica.

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