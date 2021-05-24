Homem é morto a tiros na zona rural de Baixo Guandu

Um homem, sem idade revelada, foi assassinado a tiros neste domingo (23), na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio na estrada que liga a sede de Baixo Guandu a Ibituba, um distrito do município.
No local, constataram que um homem estava sem vida, e que outro havia sido socorrido para um pronto- socorro da região.
Populares relataram aos policiais que os homens estavam no local há algum tempo bebendo e ouvindo música, quando decidiram ir embora e caminharam para o carro. Neste momento, um motociclista teria passado efetuando disparos contra eles.
Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sob investigação na Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirma o texto.