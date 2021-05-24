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Noroeste do ES

Homem é morto a tiros na zona rural de Baixo Guandu

Populares relataram à Polícia Militar que um motociclista teria passado no local e efetuado disparos de arma de fogo contra o homem e um amigo

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:38
Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu
Um homem, sem idade revelada, foi assassinado a tiros neste domingo (23), na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados  para verificar uma ocorrência de homicídio na estrada que liga a sede de Baixo Guandu a Ibituba, um distrito do município.
No local, constataram que um homem estava sem vida, e que outro havia sido socorrido para um pronto- socorro da região.
Populares relataram aos policiais que os homens estavam no local há algum tempo bebendo e ouvindo música, quando decidiram ir embora e caminharam para o carro. Neste momento, um motociclista teria passado efetuando disparos contra eles.
Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sob investigação na Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirma o texto.

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