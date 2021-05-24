Homem é morto a tiros na zona rural de Baixo Guandu

Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu

Um homem, sem idade revelada, foi assassinado a tiros neste domingo (23), na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar , os policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio na estrada que liga a sede de Baixo Guandu a Ibituba, um distrito do município.

No local, constataram que um homem estava sem vida, e que outro havia sido socorrido para um pronto- socorro da região.

Populares relataram aos policiais que os homens estavam no local há algum tempo bebendo e ouvindo música, quando decidiram ir embora e caminharam para o carro. Neste momento, um motociclista teria passado efetuando disparos contra eles.

Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil