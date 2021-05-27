Seu Pedro estuda na Emef Suzete Cuendet, em Maruípe Crédito: Seme/Divulgação

Contar um pouco da história de Pedro Francisco de Souza, de 103 anos, aluno novato da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Emef Suzete Cuendet, em Vitória , é especial. Se chegar a esta idade é incomum, mais ainda é dar início a uma atividade de aprendizado contínuo. Ele, que criou 14 filhos, sendo seis mulheres e oito homens, trabalhando com barro e fazendo telhas e pisos, diz que ainda tem muito a aprender e se orgulha de que todos os herdeiros leem e escrevem "melhor" do que ele.

Your browser does not support the audio element. Muito a aprender, diz aluno novato de 103 anos de idade no ES

O que o incentivou a começar foi a perspectiva de aprimoramento da leitura e de melhoria na comunicação com outras pessoas. "A minha leitura é pouca e eu quero ainda esticá-la mais um pouco na mente, saber conversar com as pessoas. Como com os juízes, promotores, essas pessoas assim. Eu já tinha conversado com elas, mas quero conversar melhor. E meu filho está na escola, então perguntei a ele se podia ir, mesmo estando tão velho, e a diretora me aceitou. Estou gostando muito e a professora foi a primeira amiga que eu fiz lá", contou.

Os alunos Pedro e André, com 103 e 46 anos, respectivamente Crédito: Arquivo da famíllia

Natural de Salvador, na Bahia, e nascido em 1918, Pedro veio para o Espírito Santo aos 102 anos morar com o filho André de Souza, de 46 anos, que é agora colega de turma.

"Quero permanecer em Vitória até Jesus me chamar. Também quero ler mais e mais rápido. E Deus me abençoa demasiadamente, já sobrevivi a duas pandemias. Estou muito realizado" Pedro Francisco de Souza - Aluno novato no EJA

Para André, que é mestre de obras, ver o pai estudando é animador. O filho espera vê-lo conversando melhor em breve. "Eu estudo na escola em que ele está desde o ano passado. Um dia ele me falou que se pudesse, estudaria também. Eu falei que ia falar com a diretora, ela autorizou e eu o levei. E o estudo tem me ajudado bastante a desenvolver os projetos em que eu trabalho, quanto mais estudo melhor", disse.

Para um dos professores de André e Pedro, Gean Jaccoud, ter recebido o simpático senhor pela primeira vez nessa quarta-feira (26) foi uma experiência gratificante, já que nunca havia visto alguém tão experiente na sala de aula. Jaccoud diz que ver o senhor Pedro é a certeza de que a educação é o caminho para a sociedade.

"O Sr. Pedro é pai de um aluno nosso. Foi muito bom ver alguém tão experiente, mas que não teve a oportunidade de frequentar a escola durante a vida, entrando em sala. Só pelo fato de ele querer aprender em um momento em que a educação é mercantilizada, utilitarista e que alguns dirigentes políticos a entendem como gasto, não como investimento, já é um ato louvável por si só", afirmou o professor.

Pedro é aluno novato no EJA aos 103 anos Crédito: Arquivo da famíllia

"TINHA QUE VER QUANDO ELE CHEGOU, PARECIA UM GAROTO", DIZ DIRETORA

A diretora da escola, Rubia Xibili não esconde o contentamento em receber o novo aluno e diz que o EJA traz oportunidade de estudo para quem antes não podia. Para ela, o reencontro com a sala de aula é uma nova chance dos alunos mais velhos voltarem a fazer algo por eles mesmos.