Com motor de Chevette, morador de Aracruz constrói réplica de carro de 1932

Morador de Aracruz faz réplica de carro antigo Crédito: Álvaro Queiroz | TV Gazeta Norte

O carro de um morador do distrito de Guaraná em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , tem chamado a atenção pelos lugares onde passa. E o motivo não é difícil de entender. O veículo é uma réplica de um Ford Tudor de 1932 e foi montado na garagem de casa, a partir do motor de um Chevrolet Chevette antigo.

A criação é do bombeiro hidráulico Sérgio Banhos, de 61 anos. Ele faz parte de uma cultura chamada Hot Rods. Os adeptos gostam de modificar veículos e construir réplicas de carros clássicos.

Sérgio é apaixonado por carros antigos e teve a ideia de transformar seu Chevette em um Hot Rods, após assistir vários episódios sobre o assunto em um canal da TV. Ele comprou as peças necessárias e foi transformando o veículo aos poucos. Foram dois anos de trabalho e cerca de R$ 36 mil investidos.

“Eu tinha esse Chevette preto e usei o motor dele. Peguei e fiz”, conta Sérgio.

Volante e marcha feitos de correntes, motor à mostra para todo mundo ver, abertura no teto e portas abertas embaixo do carro. A criação de Sérgio, para além de uma réplica, tem características que tornam o veículo ainda mais único e especial. Confira os detalhes na galeria abaixo:

Morador de Aracruz faz réplica de carro antigo

"Eu chuto embaixo, e ele abre. O volante e a alavanca de marcha são de correntes, tudo em inox. Então são uns detalhes que eu gosto, achei legal e fui colocando. Coloquei umas caveiras também" Sérgio Banhos - Bombeiro hidráulico

SEM CHANCES DE VENDER

Com a réplica chamando atenção por onde passa e despertando olhares curiosos, é normal que haja interesse no veículo, mas a paixão de Sérgio por sua criação é tão grande que nem adianta fazer proposta.

“Não vendo não. Fiz e quero curtir com ele”, brinca.

A paixão é tanta que nem a esposa, a professora aposentada Valda Spinassé, de 61 anos, não pode pegar o carro para dirigir.

“Nunca deixou eu pegar o carro. Ele me leva, mas deixar eu dirigir... Mesmo assim, a gente vai nessas aventuras com os colegas, nos encontros do Moto Club. É bom que eu não ando na moto dele, prefiro andar no carro”, diz.

A nova criação de Sérgio Crédito: Álvaro Queiroz | TV Gazeta Norte

APÓS A RÉPLICA, UMA OUTRA CRIAÇÃO

Após a réplica do Ford Tudor de 1932, Sérgio já trabalha em mais uma criação, um triciclo montado a partir de partes de outros carros.

“Eu estou com um projetinho aí que é um triciclo com um motor na frente. Já é uma novidade”, explica.

E se você ver algum carro com um volante de correntes e caveira no capô, não se assuste, pode ser o Sérgio com sua réplica, trafegando Estado a fora.