Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
70+ e imunossuprimidos

Covid-19: Cachoeiro inicia aplicação da 3ª dose de vacina nesta sexta

O reforço na imunização no município é voltado aos idosos com 70 anos ou mais e às pessoas com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2021 às 17:17

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:17

Cachoeiro de Itapemirim começa a aplicar a 3ª dose nesta sexta
Cachoeiro de Itapemirim começa a aplicar a 3ª dose nesta sexta Crédito: Márcia Leal/PMCI
A partir desta sexta-feira (10), idosos com 70 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade) podem procurar as unidades básicas de saúde ou a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19.
Com relação aos idosos com 70 anos ou mais, a dose de reforço, como também é chamada, será voltada aos que tenham recebido a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses. Por isso, será necessário apresentar à equipe de vacinação o cartão de vacina com a data da última aplicação, além do documento de identificação.
No caso das pessoas com baixa imunidade, a terceira dose deve ser administrada 28 dias após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única). Além da comprovação da vacinação, pessoas desse grupo deverão apresentar o documento de identificação e o laudo médico (de 2018 em diante) indicando a condição ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde fazem tratamento.
Fazem parte desse grupo pessoas nas seguintes condições: com imunodeficiência primária grave; fazendo quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; quem utiliza drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).
O secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler, afirma que não será necessário fazer agendamento. “Convocamos as pessoas que fazem parte desses dois grupos a buscarem o reforço da imunização. A terceira dose é fundamental para fortalecer a produção de anticorpos contra a doença nesse momento de disseminação de novas variantes do coronavírus. É uma forma comprovadamente eficaz de aumentar a defesa”, frisa.
A vacinação nas unidades de saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h — exceto nas unidades de Jardim Itapemirim, Amaral, Paraíso e Aeroporto, que atendem até as 19h.
A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que fará atendimento domiciliar para imunizar as pessoas acima de 70 anos e os pacientes imunossuprimidos que se encontram acamados. Para isso, é necessário que familiares solicitem o serviço nas unidades básicas de saúde.

Veja Também

AstraZeneca, Coronavac e Pfizer: Vitória abre agendamento para 2ª dose

Com novas inscrições, Arthur Picoli dá dicas de como entrar no BBB

Urso panda no ES? Barão de Itapemirim tinha animal entre os bens

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados