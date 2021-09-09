Covid-19: Cachoeiro inicia aplicação da 3ª dose de vacina nesta sexta

Cachoeiro de Itapemirim começa a aplicar a 3ª dose nesta sexta Crédito: Márcia Leal/PMCI

Covid-19. A partir desta sexta-feira (10), idosos com 70 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão (baixa imunidade) podem procurar as unidades básicas de saúde ou a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , para receber a terceira dose da vacina contra a

Com relação aos idosos com 70 anos ou mais, a dose de reforço, como também é chamada, será voltada aos que tenham recebido a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses. Por isso, será necessário apresentar à equipe de vacinação o cartão de vacina com a data da última aplicação, além do documento de identificação.

No caso das pessoas com baixa imunidade, a terceira dose deve ser administrada 28 dias após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única). Além da comprovação da vacinação, pessoas desse grupo deverão apresentar o documento de identificação e o laudo médico (de 2018 em diante) indicando a condição ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde fazem tratamento.

Fazem parte desse grupo pessoas nas seguintes condições: com imunodeficiência primária grave; fazendo quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; quem utiliza drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

O secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler, afirma que não será necessário fazer agendamento. “Convocamos as pessoas que fazem parte desses dois grupos a buscarem o reforço da imunização. A terceira dose é fundamental para fortalecer a produção de anticorpos contra a doença nesse momento de disseminação de novas variantes do coronavírus. É uma forma comprovadamente eficaz de aumentar a defesa”, frisa.

A vacinação nas unidades de saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h — exceto nas unidades de Jardim Itapemirim, Amaral, Paraíso e Aeroporto, que atendem até as 19h.