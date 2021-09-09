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Nesta quinta-feira (9)

AstraZeneca, Coronavac e Pfizer: Vitória abre agendamento para 2ª dose

A partir das 16h, serão disponibilizadas mais de três mil vagas para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Confira a quantidade de doses por imunizante

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 set 2021 às 15:47
Vacinas
A Capital abre vagas para vacinação com a segunda dose de imunizantes contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Na tarde desta quinta-feira (9), o município de Vitória abre agendamento para quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, vacinas contra a Covid-19. A marcação começa às 16h. Considerando os três imunizantes, serão ofertadas 3.700 vagas.
  • Pfizer: Serão disponibilizadas 2 mil vagas. A vacinação acontecerá neste sábado (11), no Manaaim Vitória.
  • Coronavac: Serão ofertadas 900 vagas. A vacinação acontecerá ao longo da próxima semana. Na terça (13) e quinta-feira (14), será na Unidade de Saúde da Praia do Suá. Já na quarta (15) e sexta-feira (17), será na Unidade de Saúde de Santo Antônio. Na segunda-feira (12), haverá aplicação em ambos os locais.
  • AstraZeneca: Serão abertas 800 vagas, todas para vacinação neste sábado (11), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
Em todos os casos, o preenchimento da vaga deve ser feito por meio de um formulário na página oficial da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. As informações sobre os agendamentos foram divulgados nesta quinta-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde.

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