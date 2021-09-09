AstraZeneca, Coronavac e Pfizer: Vitória abre agendamento para 2ª dose

- Pfizer: Serão disponibilizadas 2 mil vagas. A vacinação acontecerá neste sábado (11), no Manaaim Vitória.
- Coronavac: Serão ofertadas 900 vagas. A vacinação acontecerá ao longo da próxima semana. Na terça (13) e quinta-feira (14), será na Unidade de Saúde da Praia do Suá. Já na quarta (15) e sexta-feira (17), será na Unidade de Saúde de Santo Antônio. Na segunda-feira (12), haverá aplicação em ambos os locais.
- AstraZeneca: Serão abertas 800 vagas, todas para vacinação neste sábado (11), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
Em todos os casos, o preenchimento da vaga deve ser feito por meio de um formulário na página oficial da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. As informações sobre os agendamentos foram divulgados nesta quinta-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde.