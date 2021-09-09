Covid-19: Cariacica vacina ciganos, pomeranos e ribeirinhos nesta sexta (10)

Aplicação da vacina contra o vírus da Covid-19 em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

Cariacica realiza nesta sexta-feira (10) o Dia D da Assistência Social para cuidar da saúde dos povos tradicionais do município. O evento ocorre em frente à Prefeitura Municipal, em Alto Lage, das 8h às 17h. Esta é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Cerca de 300 pessoas serão imunizadas, entre ciganos, pomeranos, pescadores, marisqueiras e ribeirinhos. Estarão disponíveis vacinas tanto para primeira dose quanto para segunda dose.

A primeira dose será destinada às pessoas com 18 anos ou mais, enquanto a segunda, será para este público específico - povos tradicionais - que já recebeu a primeira dose e está apto a completar o ciclo vacinal.

No local, a Gerência de Igualdade Racial vai receber brinquedos, livros e roupas para serem doados para os povos. Além disso, também serão entregues os cartões do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cariacica (Comseas).

De modo geral, o evento vai contar com uma série de serviços, orientações e dicas para a população cariaciquense, além da aplicação das vacinas.

“Vamos disponibilizar todos os serviços oferecidos pela Assistência Social para os munícipes, principalmente o cadastramento e a atualização do Cadastro Único. Vai ser uma mobilização muito importante para atender à população”, destacou Danyelle Lirio, secretária municipal de Assistência Social.

CADASTRAMENTO DO CADÚNICO

A Gerência de Proteção Social Básica estará presente para realizar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), que é fundamental para inserção nos programas sociais do Governo Federal.

Os atendimentos devem ser pré-agendados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro onde as famílias moram, porém, também terão vagas disponíveis para o atendimento durante o Dia D.

Para ser incluída no CadÚnico a família precisa ter renda mensal familiar de até três salários mínimos ou meio salário mínimo per capta. Dentre os benefícios do Cadastro Único estão as tarifas sociais de água e energia, Programa ID Jovem, CNH Social, Isenção de taxa para concurso público, Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoa com deficiência, Programa Bolsa Família, entre outros.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA

A EDP estará presente no local para orientações e informações sobre a tarifa social da conta de energia elétrica.

ORIENTAÇÕES

A equipe da Gerência de Proteção Especial vai oferecer orientações sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo. Além disso, também serão distribuídos fôlderes e panfletos com mais informações.

INCENTIVO A DENÚNCIAS

A Gerência dos Direitos da Mulher estará presente no Dia D com uma Cabine SOS, onde será possível ouvir áudios nos quais as mulheres vítimas de violência podem socorro durante uma ligação. Essa cabine é utilizada nas ações externas como forma de impactar e incentivar a denúncia. Além disso, haverá a distribuição de cartilhas de orientação sobre o Enfrentamento a Violência contra a Mulher.

AUXÍLIO PARA INSCRIÇÃO

A Gerência da Juventude vai divulgar e auxiliar as pessoas a criar o ID Jovem, que é ligado ao CadÚnico e tem como público-alvo jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até dois salários mínimos. O programa oferece benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos; gratuidade em concursos públicos; e possibilidade de ter 100% de desconto em viagens interestaduais.

APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS