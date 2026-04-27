Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 

Práticas acessíveis ajudam a fortalecer a conexão com essa força espiritual
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 11:54

A energia de Oxum pode ser acessada em pequenos gestos do dia a dia (Imagem: Joa Souza | Shutterstock)
A energia de Oxum pode ser acessada em pequenos gestos do dia a dia Crédito: Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Doçura, beleza, sensibilidade e abundância. Oxum é uma das orixás mais amadas das tradições afro-brasileiras, conhecida por reger o amor, a autoestima, a fertilidade e a prosperidade. Sua energia é suave, mas extremamente poderosa — e pode ser acessada no dia a dia com intenção e respeito. Se você deseja se conectar com essa força, existem caminhos simples e simbólicos que ajudam a abrir esse canal.
A seguir, veja algumas formas de se aproximar dessa força !

1. Cultive o amor-próprio

Antes de tudo, a energia de Oxum começa dentro de você. Ela rege o amor em todas as suas formas, especialmente o amor por si. Se olhar com mais carinho, se valorizar e reconhecer a própria beleza é uma forma direta de entrar em sintonia com essa vibração.

2. Utilize elementos que remetem à energia de Oxum

Cores como dourado e amarelo, além de elementos ligados à água doce, são associados a Oxum. Você pode incluir esses símbolos no seu ambiente ou até no seu dia a dia — como uma vela, um acessório ou até um cantinho especial com intenção.
A água está ligada à energia de Oxum e simboliza limpeza emocional (Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock)
A água está ligada à energia de Oxum e simboliza limpeza emocional Crédito: Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock

3. Conecte-se com a água

Oxum é ligada aos rios e cachoeiras. Sempre que possível, esteja em contato com a água — seja em um banho consciente, um momento de silêncio no chuveiro ou uma visita à natureza. A água ajuda a limpar emoções e abrir espaço para o novo.

4. Pratique a gratidão e a suavidade

A energia de Oxum não combina com pressa ou dureza. Cultivar a gratidão, falar com mais gentileza e desacelerar são formas de se alinhar com essa frequência. Pequenas atitudes fazem grande diferença.

5. Faça uma oração ou intenção com respeito

Você não precisa de rituais complexos. Um momento de silêncio, com uma vela acesa e uma intenção sincera, já é suficiente. Fale com o coração — a conexão verdadeira está na verdade do seu sentimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados