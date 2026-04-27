Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana

Ativos marinhos ganham espaço e impulsionam uma nova fase da beleza coreana Crédito: Imagem: Utoimage | Shutterstock

A indústria da beleza coreana sempre esteve associada à inovação em ingredientes, da popularização da mucina de caracol ao avanço dos fermentados botânicos que ajudaram a consolidar a reputação científica da K-beauty . Agora, uma nova fronteira começa a ganhar protagonismo: o oceano. Impulsionada pelo avanço da biotecnologia e pela busca por fórmulas mais eficazes e sustentáveis, a K-beauty volta seu olhar para ativos marinhos capazes de hidratar, regenerar e fortalecer a pele.

Mais do que uma tendência estética , trata-se de uma mudança de abordagem científica. O mar passou a ser investigado como um ambiente rico em moléculas funcionais, adaptadas a condições extremas e, justamente por isso, altamente interessantes para aplicações cosméticas.

Oceano virou fonte de ativos cosméticos

Ambientes marinhos apresentam desafios únicos, como alta salinidade, radiação solar intensa, pressão e variações térmicas constantes. Para sobreviver, algas, microrganismos e esponjas marinhas desenvolveram compostos capazes de proteger suas estruturas celulares, reter água e resistir ao estresse ambiental.

Segundo Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, essa adaptação biológica explica o crescente interesse da indústria. “Os organismos marinhos produzem moléculas extremamente eficientes para proteção e regeneração celular . Quando adaptamos esses mecanismos para o skincare , conseguimos fórmulas que fortalecem a barreira cutânea e ajudam a pele a lidar melhor com agressões diárias, como poluição e radiação UV”, explica.

Além da performance, há também uma questão ambiental. Grande parte desses ingredientes hoje é obtida por cultivo controlado e processos biotecnológicos, reduzindo a exploração direta dos ecossistemas marinhos, um movimento alinhado ao conceito de blue beauty , que busca inovação aliada à preservação dos oceanos.

A nova geração da Crédito:

Ativos marinhos que estão redefinindo o skincare coreano

Se o avanço da pesquisa científica transformou o oceano em uma nova fronteira de inovação cosmética , o impacto mais visível desse movimento aparece nas formulações que chegam ao mercado. A nova geração da K-beauty traduz esse conhecimento em ingredientes derivados do mar capazes de atuar simultaneamente na hidratação profunda, na ação calmante e na reparação da pele, pilares que hoje orientam o desenvolvimento dos produtos de cuidado com a pele na Coreia do Sul.

À medida que a pesquisa avança, alguns ingredientes marinhos deixam de ser promessa científica para se tornarem protagonistas das rotinas de skincare . Veja quais são os principais!

1. Fucoidan

Extraído de algas marrons presentes em águas frias asiáticas, o fucoidan é um polissacarídeo marinho associado à hidratação profunda e à regeneração celular. O ativo ganhou destaque na K-beauty por ajudar a reforçar a barreira cutânea enquanto acalma peles sensibilizadas, respondendo à demanda atual por fórmulas eficazes, porém gentis.

“O fucoidan representa bem essa evolução da K-beauty . Ele oferece hidratação intensa e ação regeneradora sem pesar na pele, algo essencial para rotinas modernas. Um exemplo dessa aplicação aparece na linha de skincare Onul31º, que combina o ativo à água do mar em cosméticos desenvolvidos para restaurar o equilíbrio e a luminosidade enquanto a pele se recupera do estresse diário”, explica o farmacêutico.

2. Água do mar

Rica em minerais como magnésio, cálcio e potássio, a água do mar purificada passou a ser incorporada às formulações coreanas como um ingrediente funcional, e não apenas sensorial. Seu papel está ligado ao reequilíbrio da pele, contribuindo para a manutenção da hidratação e para o fortalecimento da barreira cutânea, especialmente em rotinas voltadas à recuperação da pele urbana.

3. Microespículas marinhas

Entre as tecnologias mais recentes da K-beauty estão as microespículas derivadas de esponjas marinhas. Essas estruturas microscópicas criam microcanais temporários na superfície da pele, aumentando a absorção dos ativos aplicados em seguida e potencializando os resultados da rotina de cuidados.

“Elas permitem uma entrega mais eficiente dos ingredientes sem procedimentos invasivos. Um exemplo dessa tecnologia pode ser observado em produtos como a essência Original Microshot 100, da sul-coreana Wati for Skin, que associa microespículas e centella asiática para melhorar a textura da pele, reduzir a vermelhidão e fortalecer a barreira cutânea”, afirma Thomas Kim.

4. Colágeno e biomoléculas marinhas

O uso de colágeno marinho e de biomoléculas obtidas por biotecnologia oceânica cresce como alternativa para promover firmeza, elasticidade e hidratação prolongada. Diferentemente das abordagens tradicionais focadas apenas no efeito anti-idade, essas formulações buscam melhorar a qualidade geral da pele ao longo do tempo, alinhando desempenho dermatológico e conforto sensorial.

Ciência, personalização e o futuro da K-beauty

A incorporação de componentes marinhos reflete uma transformação mais ampla no skincare coreano: o foco deixa de ser apenas o tratamento corretivo e passa a priorizar a saúde contínua da pele. Segundo Thomas Kim, a tendência acompanha um consumidor global mais informado, interessado em tecnologia dermatológica e resultados sustentáveis a longo prazo.

“A nova geração de cosméticos não busca apenas ativos fortes, mas ingredientes inteligentes, capazes de trabalhar em harmonia com a pele. Esses ativos se encaixam perfeitamente nessa lógica porque ajudam a restaurar o equilíbrio natural, em vez de agredir ou sobrecarregar”, afirma.

Assim, o oceano deixa de ser apenas inspiração e passa a funcionar como um verdadeiro laboratório biológico. À medida que a pesquisa avança, microalgas, fermentos marinhos e biomoléculas oceânicas devem ganhar ainda mais espaço nas formulações, apontando para uma nova fase da beleza coreana, em que ciência, natureza e tecnologia caminham lado a lado.