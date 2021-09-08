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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.333 mortes e mais de 568 mil casos

Foram registrados 15 óbitos e 706 novos casos confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados na tarde desta quarta-feira (8) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2021 às 17:24

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:24

Coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.333 mortes e 568.392 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 706 novas infecções, conforme dados publicados nesta quarta-feira (8) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.288. Na sequência, aparece Vila Velha (70.843), seguida por Vitória (62.338) e Cariacica (43.057). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.937), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.759 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.795. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.519 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,95 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 545.079, com 1.012 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.728.883 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.333.612 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.055 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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