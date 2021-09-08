Ex-prefeito João Coser respira sem ajuda de aparelhos e terá alta da UTI

Ex-prefeito de Vitória, João Coser segue internado com Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook

O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que está internado em um hospital na Capital por conta da Covid-19, tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (8). A equipe médica informou à família que João passou a noite bem e que não houve a necessidade do uso de aparelhos para auxílio na respiração. O prefeito chegou a fazer uso de um cateter nasal com oxigênio.

De acordo com informações da família repassadas pela assessoria de imprensa, todos os exames laboratoriais demonstram um quadro de melhora nos parâmetros clínicos. João terá alta da UTI nesta quarta-feira e será transferido para o quarto para dar continuidade ao tratamento.

"A família agradece todas as orações e desejos de pronta recuperação", finaliza a nota.

João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".