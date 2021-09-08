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Internado com Covid-19

Ex-prefeito João Coser respira sem ajuda de aparelhos e terá alta da UTI

Segundo informações da família repassadas pela assessoria de imprensa nesta quarta (8), Coser passou a noite bem e não houve a necessidade do uso de aparelhos com oxigênio para auxílio na respiração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2021 às 11:12

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:12

Ex-prefeito de Vitória, João Coser segue internado com Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook
O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que está internado em um hospital na Capital por conta da Covid-19, tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (8). A equipe médica informou à família que João passou a noite bem e que não houve a necessidade do uso de aparelhos para auxílio na respiração. O prefeito chegou a fazer uso de um cateter nasal com oxigênio.
De acordo com informações da família repassadas pela assessoria de imprensa, todos os exames laboratoriais demonstram um quadro de melhora nos parâmetros clínicos. João terá alta da UTI nesta quarta-feira e será transferido para o quarto para dar continuidade ao tratamento.
"A família agradece todas as orações e desejos de pronta recuperação", finaliza a nota.
O ex-prefeito foi internado em um hospital da Capital na noite da quarta-feira (1º), após testar positivo para o coronavírus. Ele procurou atendimento após sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença. Na data, segundo informações da equipe médica, a saturação do ex-chefe do Executivo da Capital estava controlada e seus pulmões apresentavam pouquíssimo comprometimento.
João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".
Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas ficou em segundo lugar. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.

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