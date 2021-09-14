Covid-19: ES registra 12.387 mortes e 573.046 casos confirmados

Coronavírus: 12.387 capixabas morreram em decorrência da doença Crédito: Pixabay

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.833 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.990. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.553 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 1,98 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 549.338, sendo 769 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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