Covid-19: ES registra 12.387 mortes e 573.046 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 12.387 mortes e 573.046 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 804 novas infecções, conforme dados publicados nesta terça-feira (14) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.022. Na sequência, aparece Vila Velha (71.535), seguida por Vitória (62.746) e Cariacica (43.337). No interior, o maior número de casos está em Cachoeiro de Itapemirim (29.307), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.833 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.990. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.553 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,98 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 549.338, sendo 769 novos registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.757.819 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.419.179 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.060 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.