Covid-19: Vitória abre mais de 6 mil vagas para reforço e 2ª dose

A Prefeitura de Vitória vai oferecer mais de 6 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. O agendamento será disponibilizado às 16 horas desta quarta-feira (20), no site da prefeitura. Serão oferecidas segundas doses da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, além da dose de reforço aos idosos.
VAGAS E HORÁRIOS:
- AstraZeneca: 4 mil vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 até dia 31 de agosto. A vacinação acontece neste sábado (23) no Maanaim Vitória e Ginásio da UniSales.
- Pfizer: 1.300 vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 até dia 31 de agosto. A vacinação acontece sábado (23) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi e Igreja Batista em Jardim Penha.
- Coronavac: 800 vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 há 28 dias ou mais. A vacinação acontece sábado (23) na Unidade de Saúde Vitória (Centro).
- Dose de reforço: 500 vagas para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até dia 31 de maio, independente do imunizante aplicado. A vacinação acontece sábado (23) na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Jardim Camburi.