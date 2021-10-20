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Covid-19: Vitória abre mais de 6 mil vagas para reforço e 2ª dose

O agendamento começa às 16 horas, no site da prefeitura. Serão oferecidas segundas doses da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, além da dose de reforço aos idosos

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:55

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 out 2021 às 15:55
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
 Covid-19: Vitória disponibiliza mais de 6 mil vagas em vacinação Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai oferecer mais de 6 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. O agendamento será disponibilizado às 16 horas desta quarta-feira (20), no site da prefeitura. Serão oferecidas segundas doses da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, além da dose de reforço aos idosos.

VAGAS E HORÁRIOS:

  • AstraZeneca: 4 mil vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 até dia 31 de agosto. A vacinação acontece neste sábado (23) no Maanaim Vitória e Ginásio da UniSales.
  • Pfizer: 1.300 vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 até dia 31 de agosto. A vacinação acontece sábado (23) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi e Igreja Batista em Jardim Penha.
  • Coronavac: 800 vagas de D2 para pessoas que receberam a D1 há 28 dias ou mais. A vacinação acontece sábado (23) na Unidade de Saúde Vitória (Centro).
  • Dose de reforço: 500 vagas para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até dia 31 de maio, independente do imunizante aplicado. A vacinação acontece sábado (23) na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Jardim Camburi.

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