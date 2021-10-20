Cachoeiro começa a vacinar com Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca Crédito: Márcia Leal/PMCI

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , começou nesta terça-feira (19) a vacinar com a Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca contra a Covid-19. Com isso, o intervalo entre as doses foi reduzido e quem iniciou o esquema vacinal com a AstraZeneca pode tomar a segunda dose com 56 dias (oito semanas).

Segundo a prefeitura, a prioridade da Secretaria Municipal de Saúde será completar a vacinação com a Pfizer, mas quem optar por receber a segunda dose da AstraZeneca, será atendido.

“Estudos internacionais apontam que o uso combinado das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer é extremamente seguro e eficaz. Em Cachoeiro, ele estava restrito às gestantes e puérperas. Agora, passamos a oferecer essa possibilidade a todos vacinados com Astrazeneca que ainda não completaram a imunização. Vamos priorizar a aplicação de Pfizer nesses casos, a menos que a pessoa queira completar o ciclo com Astrazeneca”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Sobre a redução do intervalo, Wingler explica que é uma estratégia para ampliar a cobertura vacinal no município. “A intercambialidade e a redução do intervalo para segunda dose de Astrazeneca – que passa a ser o mesmo que o da Pfizer – são medidas importantes para que possamos ampliar a cobertura vacinal da população com duas doses”, complementa.

VACINAÇÃO COM HORÁRIO AMPLIADO NESTA SEMANA