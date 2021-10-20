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Contra Covid

Cachoeiro começa a vacinar com Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca

O intervalo entre as doses foi reduzido. Agora são 56 dias para a segunda dose de quem iniciou o esquema vacinal com AstraZeneca

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:49

Publicado em 

20 out 2021 às 10:49
Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
Cachoeiro começa a vacinar com Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca Crédito: Márcia Leal/PMCI
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou nesta terça-feira (19) a vacinar com a Pfizer quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca contra a Covid-19. Com isso, o intervalo entre as doses foi reduzido e quem iniciou o esquema vacinal com a AstraZeneca pode tomar a segunda dose com 56 dias (oito semanas).
Segundo a prefeitura, a prioridade da Secretaria Municipal de Saúde será completar a vacinação com a Pfizer, mas quem optar por receber a segunda dose da AstraZeneca, será atendido.
“Estudos internacionais apontam que o uso combinado das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer é extremamente seguro e eficaz. Em Cachoeiro, ele estava restrito às gestantes e puérperas. Agora, passamos a oferecer essa possibilidade a todos vacinados com Astrazeneca que ainda não completaram a imunização. Vamos priorizar a aplicação de Pfizer nesses casos, a menos que a pessoa queira completar o ciclo com Astrazeneca”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Sobre a redução do intervalo, Wingler explica que é uma estratégia para ampliar a cobertura vacinal no município. “A intercambialidade e a redução do intervalo para segunda dose de Astrazeneca – que passa a ser o mesmo que o da Pfizer – são medidas importantes para que possamos ampliar a cobertura vacinal da população com duas doses”, complementa.

VACINAÇÃO COM HORÁRIO AMPLIADO NESTA SEMANA

Nesta semana, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), onde ocorre vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, haverá pontos para se vacinar, até sexta-feira (22), no Shopping Cachoeiro, das 14h às 19h, e no Perim Center, das 16h às 20h.

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