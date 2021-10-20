Hospital do ES participa de estudo nacional sobre vacinas contra Covid

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes
) está participando de um estudo nacional para avaliar a efetividade e a segurança das vacinas da Covid-19
distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações e aplicadas em profissionais de saúde de instituições hospitalares.
Ao todo, são oito hospitais que participam do estudo, financiado pelo Ministério da Saúde
e coordenado pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC
).
A pesquisa está na fase de recrutamento de voluntários, com expectativa de incluir 10 mil pessoas. Inicialmente, podem participar apenas profissionais de saúde que atuam nos oito hospitais vinculados à pesquisa, de qualquer idade e de nível técnico ou superior.
O monitoramento do participante será realizado presencialmente a cada três meses durante o período de até 24 meses após ter recebido a primeira dose do imunizante.
O levantamento busca avaliar na vida real a efetividade (existência de diagnóstico da doença pós-vacinação e sua gravidade), a segurança (desenvolvimento de reação adversa pós-vacinação), a imunogenicidade (resposta imunológica do indivíduo à vacina) e a vigilância genômica (monitoramento de variantes de preocupação do coronavírus).
Segundo a coordenação do estudo, os resultados deste projeto auxiliarão as tomadas de decisão do Ministério da Saúde e do Projeto Nacional de Imunizações nos próximos anos na vacinação contra o coronavírus
.