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Leonel Ximenes

Hospital do ES participa de estudo nacional sobre vacinas contra Covid

Ao todo, oito centros hospitalares estão desenvolvendo a pesquisa que avalia a efetividade e a segurança do imunizante

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

20 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hucam
O O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) pertence à Ufes Crédito: Ufes/Divulgação
O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) está participando de um estudo nacional para avaliar a efetividade e a segurança das vacinas da Covid-19 distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações e aplicadas em profissionais de saúde de instituições hospitalares.
Ao todo, são oito hospitais que participam do estudo, financiado pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC).
A pesquisa está na fase de recrutamento de voluntários, com expectativa de incluir 10 mil pessoas. Inicialmente, podem participar apenas profissionais de saúde que atuam nos oito hospitais vinculados à pesquisa, de qualquer idade e de nível técnico ou superior.
O monitoramento do participante será realizado presencialmente a cada três meses durante o período de até 24 meses após ter recebido a primeira dose do imunizante.

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O levantamento busca avaliar na vida real a efetividade (existência de diagnóstico da doença pós-vacinação e sua gravidade), a segurança (desenvolvimento de reação adversa pós-vacinação), a imunogenicidade (resposta imunológica do indivíduo à vacina) e a vigilância genômica (monitoramento de variantes de preocupação do coronavírus).

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Segundo a coordenação do estudo, os resultados deste projeto auxiliarão as tomadas de decisão do Ministério da Saúde e do Projeto Nacional de Imunizações nos próximos anos na vacinação contra o coronavírus.

OS OITO HOSPITAIS QUE PARTICIPAM DA PESQUISA

  1. Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília (HUB-UnB)
  2. Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS)
  3. Hospital de Ensino da Universidade Federal de Pelotas (HU-UFPel)
  4. Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS)
  5. Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG)
  6. Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-UFES)
  7. Complexo hospitalar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Hupe e PPC)
  8. Instituto Nacional de Cardiologia (INC)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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