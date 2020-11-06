Operação da PF investiga fraude em contrato milionário entre OS e Hucam

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão no Hucam Crédito: Divulgação/CGU

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, cumpre na manhã desta sexta-feira (6) quatro mandados de busca e apreensão no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) e em endereços ligados a uma organização social em Vitória. A operação  batizada de Parasita  investiga irregularidades em contratos de prestação de serviços de higienização e conservação das áreas internas e externas do hospital e mão de obra no ramo de cozinha industrial hospitalar. Os contratos suspeitos totalizam R$ 4,7 milhões.

Ao todo, 20 policiais federais e dois auditores federais de finanças e controle estão atuando na operação. A PF também informou que mais de R$ 14,3 milhões em bens dos investigados foram bloqueados. Além da PF e da CGU, também estão envolvidos na investigação a Receita Federal e o Ministério Público Federal. O nome da OS não foi divulgado.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a CGU, as investigações tiveram início após o órgão analisar contratos realizados pelo Hucam, que é vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A PF afirma que a apuração mostrou que os investigados teriam constituído a OS para realizar contratações com o poder público e "usufruir de modo descabido" de vantagens tributárias que são destinadas à entidades filantrópicas.

"Contudo, essa pseudo-organização social nada mais era do que uma empresa que se especializou na intermediação de qualquer tipo de mão de obra para o poder público gozando de uma indevida vantagem concorrencial que a permitia ser quase insuperável nas licitações que participava, qual seja: os benefícios fiscais", diz a nota da PF.

Ainda de acordo com a PF, ao conseguir o contrato com o Hucam a empresa teria usado de fraudes e irregularidades para se manter como contratada, como, por exemplo, forjar uma competição entre orçamentos fornecidos por empresas de parentes ou dos próprios investigados e até mesmo de empresas que não forneciam o serviço em questão. "Por exemplo, chegaram a ser usados orçamentos de empresas do ramo de confecção e contabilidade", detalha a polícia em nota.

CARGOS DE CONFIANÇA

A polícia relata, ainda, a existência de suposto esquema de indicações de pessoas de confiança para cargos de direção na empresa, como forma de lavar dinheiro e desviar recursos por meio de transferências para outras empresas ou familiares. Essa manobra seria uma forma de esconder o lucro, já que organizações sociais e entidades filantrópicas são proibidas de distribuir lucros.

De acordo com o que diz a polícia, o total de dinheiro desviado em oito anos de contrato pode se aproximar de R$ 10 milhões. A OS teria sido fechada após a Receita Federal revogar benefícios fiscais, o que, para a investigação, deixou "ainda mais evidente" o esquema de fraude.

Por nota, o Hucam confirmou que recebeu a equipe da PF nesta sexta-feira. O hospital afirma que o contrato em questão é com uma empresa que prestou serviços para a instituição entre maio de 2009 e maio de 2015 e que o hospital, em si, não "figura entre os acusados no mandado de busca e apreensão." Veja a nota na íntegra.