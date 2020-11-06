Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Busca e apreensão

'Não tenho medo nem tenho o que esconder', afirma Gandini após ação da PF

Secretaria da Prefeitura de Vitória e empresas que prestam serviço para o candidato a prefeito da Capital foram alvo de mandados de busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 21:59

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 21:59

Fabrício Gandini (Cidadania) divulgou vídeo nas redes sociais
Fabrício Gandini (Cidadania) divulgou vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter
Após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Vitória e em empresas de produção audiovisual que atuam na campanha de Fabrício Gandini (Cidadania), o candidato à prefeitura da Capital gravou um vídeo em que afirma que a ação é uma forma de revidar, pelo fato de ele ter denunciado "o maior grupo criminoso que conseguiu colocar as garras na política do Espírito Santo".
"Sabemos como esse grupo político age, sempre agiram assim. Na base da truculência, invadindo hospitais, tentando ganhar na base da ignorância. Vitória não é uma delegacia. Não tenho medo nem tenho o que esconder", disparou Gandini. 
A Polícia Federal agiu em cumprimento a uma ordem judicial. A coligação de Delegado Pazolini (Republicanos), adversário de Gandini na disputa, foi quem acionou a Justiça. Em junho, Pazolini e outros deputados estaduais fizeram uma "visita surpresa" a um hospital na Serra, em que havia pacientes internados com Covid-19.
O vídeo de Gandini foi postado na noite desta quinta-feira (5), no Twitter, pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), apoiador de Gandini.  
O candidato do Cidadania tem feito uma campanha com críticas a Pazolini e exibido a imagem do ex-deputado José Carlos Gratz, tentando associar o adversário ao ex-parlamentar
Pazolini foi procurado pela reportagem de A Gazeta para comentar as afirmações, e declarou, por meio de nota, que "manifesta seu total respeito ao Poder Judiciário e à Polícia Federal, que cumpriu os mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal de Vitória e em empresas prestadoras de serviços, devido a fortes indícios de ilegalidades e beneficio à pré-candidatura de Fabrício Gandini".
"Lamentavelmente, o candidato Gandini, em vez de explicar as possíveis ilegalidades demonstradas nos autos, prefere atacar a Justiça e a Polícia Federal, que cumpriram suas obrigações constitucionais", disse.

Veja Também

Quem está batendo em quem na campanha a prefeito de Vitória?

ENTENDA O CASO

Após a coligação "Vitória Unida é Vitória de Todos", que tem como candidato a prefeito Lorenzo Pazolini (nome de urna Delegado Pazolini), ter entrado com uma ação na Justiça pedindo investigação por abuso de poder econômico e político e captação e gastos ilícitos na pré-campanha, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Vitória, José Luiz da Costa Altafim, determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Vitória e em três empresas suspeitas de financiar gastos com serviços de marketing, produção audiovisual e pesquisas na pré-campanha de Gandini.
Nos autos, ele considerou que há indícios de irregularidades e que é necessário apurar se houve doação ilegal à campanha de Gandini por meio da produção de vídeos e da contratação de pesquisas de opinião pública pela prefeitura.
A investigação também apura se Gandini teria se beneficiado de contratos firmados entre as empresas de audiovisual e a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) neste ano, ou ainda se a campanha dele estaria recebendo doações de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, por meio da prestação de serviços e antes do início da campanha eleitoral.
A coordenação da campanha "Avança Vitória", coligação de Gandini, afirmou "que as ações desta quinta-feira foram realizadas por um adversário político, baseadas em acusações infundadas e sem qualquer prova". "Esclarece ainda que a ação movida tem viés político e intuito de causar tumulto no processo eleitoral."

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Saiba como consultar informações sobre os candidatos do ES em A Gazeta

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados