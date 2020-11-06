'Não tenho medo nem tenho o que esconder', afirma Gandini após ação da PF

Fabrício Gandini (Cidadania) divulgou vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter

Após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Vitória e em empresas de produção audiovisual que atuam na campanha de Fabrício Gandini (Cidadania), o candidato à prefeitura da Capital gravou um vídeo em que afirma que a ação é uma forma de revidar, pelo fato de ele ter denunciado "o maior grupo criminoso que conseguiu colocar as garras na política do Espírito Santo".

"Sabemos como esse grupo político age, sempre agiram assim. Na base da truculência, invadindo hospitais, tentando ganhar na base da ignorância. Vitória não é uma delegacia. Não tenho medo nem tenho o que esconder", disparou Gandini.

O vídeo de Gandini foi postado na noite desta quinta-feira (5), no Twitter, pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), apoiador de Gandini.

SEMPRE enfrentamos PODEROSOS, que eliminavam seus adversários... mostramos a eles q quem decide eleição é DEUS e o POVO! DE NOVO, vamos DEFENDER VITÓRIA dessa gente e defender também que a DEMOCRACIA não se torne a POLÍTICA DA DELEGACIA! #GandiniPrefeitoNosRepresenta 2??3??? pic.twitter.com/qVTigKRhH3 — Luciano Rezende (@LucianoRezende) November 5, 2020

Pazolini foi procurado pela reportagem de A Gazeta para comentar as afirmações, e declarou, por meio de nota, que "manifesta seu total respeito ao Poder Judiciário e à Polícia Federal, que cumpriu os mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal de Vitória e em empresas prestadoras de serviços, devido a fortes indícios de ilegalidades e beneficio à pré-candidatura de Fabrício Gandini".

"Lamentavelmente, o candidato Gandini, em vez de explicar as possíveis ilegalidades demonstradas nos autos, prefere atacar a Justiça e a Polícia Federal, que cumpriram suas obrigações constitucionais", disse.

ENTENDA O CASO

Após a coligação "Vitória Unida é Vitória de Todos", que tem como candidato a prefeito Lorenzo Pazolini (nome de urna Delegado Pazolini), ter entrado com uma ação na Justiça pedindo investigação por abuso de poder econômico e político e captação e gastos ilícitos na pré-campanha, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Vitória, José Luiz da Costa Altafim, determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Vitória e em três empresas suspeitas de financiar gastos com serviços de marketing, produção audiovisual e pesquisas na pré-campanha de Gandini.

Nos autos, ele considerou que há indícios de irregularidades e que é necessário apurar se houve doação ilegal à campanha de Gandini por meio da produção de vídeos e da contratação de pesquisas de opinião pública pela prefeitura.

A investigação também apura se Gandini teria se beneficiado de contratos firmados entre as empresas de audiovisual e a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) neste ano, ou ainda se a campanha dele estaria recebendo doações de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, por meio da prestação de serviços e antes do início da campanha eleitoral.