Saiba como consultar informações sobre os candidatos do ES em A Gazeta

Em 15 de novembro de 2020, os eleitores vão às urnas para escolher quem querem ver comandando as cidades e ocupando uma cadeira nas Câmaras municipais no Espírito Santo. Para conhecer mais sobre os candidatos em cada município, acesse a ferramenta desenvolvida por A Gazeta, com informações pessoais e detalhamento dos bens dos candidatos. Clique aqui.
Também é possível compartilhar, com os contatos do WhatsApp, as informações dos candidatos a prefeito e a vereador que preferir por meio da ferramenta. Basta, na página, clicar no botão "Envie pelo WhatsApp", que tem o símbolo do aplicativo de mensagens.
Veja o passo a passo de como consultar as informações no vídeo abaixo.
O primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro, das 7h às 17h. O segundo turno, nas cidades onde houver, ocorrerá em 29 de novembro, no mesmo horário.