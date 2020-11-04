Saiba como consultar informações sobre os candidatos do ES em A Gazeta

A Gazeta, com informações pessoais e detalhamento dos bens dos candidatos. Clique aqui. Em 15 de novembro de 2020, os eleitores vão às urnas para escolher quem querem ver comandando as cidades e ocupando uma cadeira nas Câmaras municipais no Espírito Santo . Para conhecer mais sobre os candidatos em cada município, acesse a ferramenta desenvolvida por, com informações pessoais e detalhamento dos bens dos candidatos.

Também é possível compartilhar, com os contatos do WhatsApp, as informações dos candidatos a prefeito e a vereador que preferir por meio da ferramenta. Basta, na página, clicar no botão "Envie pelo WhatsApp", que tem o símbolo do aplicativo de mensagens.

Veja o passo a passo de como consultar as informações no vídeo abaixo.

Your browser does not support the video tag.