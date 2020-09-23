Instituto do ES é alvo de operação que apura desvio de R$ 2 milhões do SUS

Santa Casa de Misericórdia do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. De acordo com a PF, houve desvio de R$ 2 milhões enquanto a entidade era administrada por organização do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma organização social do Espírito Santo é alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Misericórdia, deflagrada pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (23). A organização social é investigada por suposto desvio de R$ 2 milhões de verbas do SUS durante o tempo que administrou a Santa Casa de Misericórdia do município gaúcho de Santana do Livramento, entre os meses de maio e novembro de 2019.

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O Instituto Salva Saúde tem sede na Praia da Costa, em Vila Velha , mas mandados também foram expedidos para cumprimento em Vitória, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, São Domingos do Norte e no município gaúcho de Sarandi. De acordo com a Polícia Federal do Rio Grande do Sul, todos os mandados são relacionados à organização social ou a pessoas e empresas vinculadas ao grupo.

Ao todo, são 10 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de sequestro de bens, de bloqueio de contas bancárias e medidas cautelares de natureza pessoal, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

De acordo com PF, o instituto subcontratou duas empresas de fachada, pertencentes ao mesmo grupo, para desempenhar atividades de consultoria e assessoria, por um valor superior a R$ 1 milhão. A contratação e a falsificação de notas fiscais, seriam, ainda de acordo com a PF, uma forma de justificar os desvios feitos em transferências bancárias.

A polícia afirma que uma das empresas contratadas pelo instituto para fazer a manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo, havia sido criada, no Espírito Santo, três dias antes do contrato.

"A estimativa é de que mais de 1,5 milhão de reais foram repassados para diversas pessoas físicas investigadas, principalmente para o diretor da organização social contratada pela prefeitura, que efetuou no período de contrato saques em espécie que somaram mais de 500 mil reais", diz a nota enviada pela assessoria da Polícia Federal do Rio Grande do Sul.

A investigação teve início em dezembro de 2019, quando o Ministério Público do Rio Grande do Sul comunicou o possível desvio de verbas ao Tribunal de Contas do Estado gaúcho. "A organização social nem sequer tinha tempo mínimo de constituição para celebrar um contrato com a administração pública", diz a PF. A empresa foi criada em janeiro de 2019 e o contrato firmado em maio do mesmo ano.

A polícia afirma ainda que, entre os indícios apurados, há transferências de valores entre empresas vinculadas ao grupo para "dificultar o rastreamento do recurso e celebração de contratos de forma retroativa para prestação de contas, como contratos de assessoria e consultoria sem comprovação de que foram executados."

O OUTRO LADO

O Instituto Salva Saúde, e seu presidente, o médico Jan Christoph Lima da Silva, negam as irregularidades. Em nota, a organização afirma que as empresas contratadas não eram de fachada e que todos os serviços foram prestados. "Além disso, impõe salientar que os investigados já colocaram à disposição da Justiça seus extratos bancários e manifestam extremo interesse para eventuais esclarecimentos por meio de depoimento", diz o texto.

Veja a nota na íntegra: