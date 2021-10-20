Guarapari realiza vacinação sem agendamento nesta quarta (20)

Guarapari realiza ação da vacinação, sem necessidade de agendamento, destinada a idosos acima dos 60 anos Crédito: Pixabay

Prefeitura de Guarapari , por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta quarta-feira (20) uma ação de vacinação contra a Covid-19, sem a necessidade de agendamento prévio. O processo acontece das 8h às 14h e visa a atender idosos acima dos 60 anos que precisam tomar a terceira dose - é importante que os mesmos tenham tomado a segunda dose da vacina há cinco meses ou mais.

Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses da vacina Pfizer. A aplicação do imunizante ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, no formato drive thru e ativos.

É necessário levar o cartão de vacinação da primeira e segunda dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

Em caso de idosos acamados, a família deve entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para agendar o dia e o horário em que a equipe de saúde poderá realizar a visitação na residência do idoso, afim de aplicar o imunizante.

VACINAÇÃO DA SEGUNDA DOSE COM PFIZER

A prefeitura do município vai adotar a intercambialidade das vacinas AstraZeneca e Pfizer a partir desta quinta-feira (21), seguindo as orientações da Secretaria de Saúde Estadual.

O munícipe que necessita da segunda dose da AstraZeneca poderá completar o esquema vacinal com a vacina da Pfizer, em caso de ausência do imunizante AstraZeneca no município.