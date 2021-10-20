Guarapari realiza vacinação sem agendamento nesta quarta (20)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta quarta-feira (20) uma ação de vacinação contra a Covid-19, sem a necessidade de agendamento prévio. O processo acontece das 8h às 14h e visa a atender idosos acima dos 60 anos que precisam tomar a terceira dose - é importante que os mesmos tenham tomado a segunda dose da vacina há cinco meses ou mais.
Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses da vacina Pfizer. A aplicação do imunizante ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, no formato drive thru e ativos.
É necessário levar o cartão de vacinação da primeira e segunda dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).
Em caso de idosos acamados, a família deve entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para agendar o dia e o horário em que a equipe de saúde poderá realizar a visitação na residência do idoso, afim de aplicar o imunizante.
VACINAÇÃO DA SEGUNDA DOSE COM PFIZER
A prefeitura do município vai adotar a intercambialidade das vacinas AstraZeneca e Pfizer a partir desta quinta-feira (21), seguindo as orientações da Secretaria de Saúde Estadual.
O munícipe que necessita da segunda dose da AstraZeneca poderá completar o esquema vacinal com a vacina da Pfizer, em caso de ausência do imunizante AstraZeneca no município.
Para realizar esta aplicação, é preciso que a pessoa tenha recebido a primeira dose da AstraZeneca em um intervalo de no mínimo oito semanas (56 dias).