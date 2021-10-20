Vitória vacina diferentes públicos sem agendamento a partir desta quarta (20)

A Prefeitura de Vitória realiza, a partir desta quarta-feira (20), aplicação da vacina contra a Covid-19 para diferentes públicos, sem a necessidade de agendamento. O objetivo é facilitar o acesso dos munícipes ao imunizante.
Dessa forma, a ação de vacinação, que tem início nesta quarta, segue até a sexta-feira (22), e ocorre das 8h às 15h30 no Maanaim Vitória.
PÚBLICO-ALVO
Os imunizantes são destinados à aplicação de doses de reforço em pessoas acima dos 60 anos (que tomaram a última dose até o dia 25 de maio); doses de reforço em trabalhadores da saúde (que receberam a última dose até o dia 25 de maio); segunda dose da Pfizer (para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 27 de agosto); e primeira dose em gestantes e puérperas.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADA GRUPO
- Pessoas acima dos 60 anos: devem apresentar, no momento da vacinação, documento de identificação + comprovante da última dose da vacina contra a Covid-19;
- Trabalhadores da saúde: necessitam mostrar um documento de identificação + crachá e declaração do serviço de saúde onde atua, ou contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe e declaração do serviço de saúde onde trabalha;
- Segunda dose da Pfizer: precisam apresentar documento de identificação com foto + comprovante da primeira dose;
- Primeira dose: documento de identificação com foto.