Vitória vacina diferentes públicos sem agendamento a partir desta quarta (20)

Dessa forma, a ação de vacinação, que tem início nesta quarta, segue até a sexta-feira (22), e ocorre das 8h às 15h30 no Maanaim Vitória.

Os imunizantes são destinados à aplicação de doses de reforço em pessoas acima dos 60 anos (que tomaram a última dose até o dia 25 de maio); doses de reforço em trabalhadores da saúde (que receberam a última dose até o dia 25 de maio); segunda dose da Pfizer (para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 27 de agosto); e primeira dose em gestantes e puérperas.