Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vitória vacina diferentes públicos sem agendamento a partir desta quarta (20)

A ação de vacinação, que tem início nesta quarta, segue até a sexta-feira (22), e ocorre das 8h às 15h30 no Maanaim Vitória

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 07:50

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

20 out 2021 às 07:50
Vacinação
Município de Vitória realiza ação de vacinação sem necessidade de agendamento prévio Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória realiza, a partir desta quarta-feira (20), aplicação da vacina contra a Covid-19 para diferentes públicos, sem a necessidade de agendamento. O objetivo é facilitar o acesso dos munícipes ao imunizante.
Dessa forma, a ação de vacinação, que tem início nesta quarta, segue até a sexta-feira (22), e ocorre das 8h às 15h30 no Maanaim Vitória.

PÚBLICO-ALVO

Os imunizantes são destinados à aplicação de doses de reforço em pessoas acima dos 60 anos (que tomaram a última dose até o dia 25 de maio); doses de reforço em trabalhadores da saúde (que receberam a última dose até o dia 25 de maio); segunda dose da Pfizer (para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 27 de agosto); e primeira dose em gestantes e puérperas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADA GRUPO

  • Pessoas acima dos 60 anos: devem apresentar, no momento da vacinação, documento de identificação + comprovante da última dose da vacina contra a Covid-19;
  • Trabalhadores da saúde: necessitam mostrar um documento de identificação + crachá e declaração do serviço de saúde onde atua, ou contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe e declaração do serviço de saúde onde trabalha;
  • Segunda dose da Pfizer: precisam apresentar documento de identificação com foto + comprovante da primeira dose;
  • Primeira dose: documento de identificação com foto.

Veja Também

Hospital do ES participa de estudo nacional sobre vacinas contra Covid

Estudo aponta diferentes respostas protetoras após vacina e cura da Covid

Covid-19: ES vai receber lote com 173 mil vacinas da Pfizer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados