Covid-19: ES vai receber lote com 173 mil vacinas da Pfizer

Um novo lote com 173.160 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegará ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (19). Conforme divulgado pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as doses serão utilizadas para aplicação da segunda dose na população geral, além da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde.
Segundo a Sesa, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá na quarta-feira (20).
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Sesa, 3.102.216 imunizantes já foram utilizados para a primeira dose e outros 1.900.911 na segunda dose. 114.269 vacinas de dose única foram administradas e 154.265 doses de reforço foram aplicadas.