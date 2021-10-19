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Imunização

Covid-19: ES vai receber lote com 173 mil vacinas da Pfizer

A remessa vai chegar ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (19) e, segundo a Sesa,  será utilizada na segunda dose da população geral e aplicação da terceira dose
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 out 2021 às 09:58

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 09:58

Vacina Pfizer-BioNTech
O Estado vai receber um novo lote com 173 mil vacinas da Pfizer nesta terça-feira (19) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um novo lote com 173.160 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegará ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (19). Conforme divulgado pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as doses serão utilizadas para aplicação da segunda dose na população geral, além da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde.
Segundo a Sesa, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá na quarta-feira (20).
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Sesa, 3.102.216 imunizantes já foram utilizados para a primeira dose e outros 1.900.911 na segunda dose. 114.269 vacinas de dose única foram administradas e 154.265 doses de reforço foram aplicadas.

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