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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.774 mortes e chega a 599.324 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 20 óbitos e 725 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (18) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 17:12

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:12

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
Coronavírus: quase 600 mil casos da doença foram registrados no ES desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.774 mortes e 599.324 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 20 óbitos e 725 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (18) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.548. Na sequência, aparece Vila Velha (75.278), seguida por Vitória (65.601) e Cariacica (45.285). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.524), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.294 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.565. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.841 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 574.962, com um acréscimo de 877 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.099.157 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.894.258 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.269 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 149.341 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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