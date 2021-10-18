Casagrande recebe dose de reforço da vacina contra a Covid-19

Renato agradeceu pelos serviços prestados pelos profissionais da saúde e exaltou a importância de se vacinar, a fim de retomar aos tempos de normalidade. "Quero agradecer em nome da Deuzenir e da Gabriela a todos os profissionais de saúde que estão fazendo um importante trabalho salvando vidas. Se você já pode tomar sua dose de reforço, sua segunda dose ou a primeira dose, venha tomar. Com o avanço da vacinação podemos ir retomando a normalidade".