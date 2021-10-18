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Controle do vírus

Casagrande recebe dose de reforço da vacina contra a Covid-19

O governador do Espírito Santo recebeu terceira aplicação na manhã desta segunda-feira (18) na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

18 out 2021 às 11:48

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:48

Renato Casagrande recebe dose de reforço
Governador Renato Casagrande recebeu a dose de reforço contra a Covid-19 Crédito: Helio Filho
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, recebeu a dose de reforço contra o vírus da Covid-19 na manhã desta segunda-feira (18). A aplicação do imunizante ocorreu na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória.
Casagrande recebeu a dose de reforço após aguardar o período de cinco meses, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Apto a receber o imunizante, o governador agendou a vacinação e recebeu a terceira dose da vacina Pfizer.
Renato agradeceu pelos serviços prestados pelos profissionais da saúde e exaltou a importância de se vacinar, a fim de retomar aos tempos de normalidade. "Quero agradecer em nome da Deuzenir e da Gabriela a todos os profissionais de saúde que estão fazendo um importante trabalho salvando vidas. Se você já pode tomar sua dose de reforço, sua segunda dose ou a primeira dose, venha tomar. Com o avanço da vacinação podemos ir retomando a normalidade".

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