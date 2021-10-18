Casagrande recebe dose de reforço da vacina contra a Covid-19

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu a dose de reforço contra o vírus da Covid-19 na manhã desta segunda-feira (18). A aplicação do imunizante ocorreu na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória.
Casagrande recebeu a dose de reforço após aguardar o período de cinco meses, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Apto a receber o imunizante, o governador agendou a vacinação e recebeu a terceira dose da vacina Pfizer.
Renato agradeceu pelos serviços prestados pelos profissionais da saúde e exaltou a importância de se vacinar, a fim de retomar aos tempos de normalidade. "Quero agradecer em nome da Deuzenir e da Gabriela a todos os profissionais de saúde que estão fazendo um importante trabalho salvando vidas. Se você já pode tomar sua dose de reforço, sua segunda dose ou a primeira dose, venha tomar. Com o avanço da vacinação podemos ir retomando a normalidade".