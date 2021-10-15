Risco muito baixo: veja a situação da vacinação em cada região do ES
Apesar da expectativa da Secretaria de Estado da Saúde de que algumas regiões do Espírito Santo conseguissem cumprir os critério para entrar na classificação mais branda na próxima semana, isso não ocorreu no mapa de risco apresentado nesta sexta-feira (15). A microrregião Sudoeste Serrana continua sendo a que está mais próxima de atingir o risco muito baixo. Isso significa, entre outras medidas, a liberação de atividades como grandes eventos e boates.
Há a previsão de que o mapa do Estado esteja todo azul ainda no mês do novembro, com todas as 10 microrregiões classificadas como risco muito baixo.
Atualmente, a região Sudoeste Serrana lidera a vacinação de adultos com 73%. Litoral Sul vacinou 86% dos adolescentes e a Metropolitana vacinou 79% dos idosos.
Para chegar ao risco muito baixo, é preciso alcançar os seguintes critérios:
- 80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;
- 90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;
- 90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;
- Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.
O risco muito baixo é uma nova classificação para transmissão da Covid-19. Essa categoria, identificada com a cor azul no Mapa de Risco, retira as restrições impostas nas demais classificações. Contudo, exigências como uso de máscaras e a comprovação de vacinação são exigidos.
Ao contrário das classificações anteriores, o risco muito baixo é alcançado por microrregião administrativa e não por municípios. Quando os municípios que compõem alguma das 10 microrregiões atingem as exigências definidas pelo Estado, a região toda migra para a cor azul. Uma vez no risco muito baixo, o local não volta mais para as classificações mais restritivas, a não ser em caso de nova emergência sanitária.