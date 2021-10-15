ES tem "Dia D" da multivacinação de crianças e adolescentes neste sábado

Devido à queda na cobertura das vacinas do calendário oficial durante a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza, neste sábado (16), o "Dia D" da Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes — de zero a menores de 15 anos.
Neste sábado, 493 salas de vacinação em todo Estado estarão abertas para que os responsáveis, com a caderneta em mãos, consigam verificar e atualizar a situação vacinal das crianças e adolescentes. A Sesa destaca que o "Dia D" é uma oportunidade para os pais que durante a semana têm dificuldades em levar seus filhos para serem imunizados.
A Campanha Nacional de Multivacinação tem duração até o dia 29 de outubro, com a oferta de 18 tipos de vacinas. Entre elas, segundo o Ministério da Saúde, constam:
- Crianças: as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, influenza, tríplice bacteriana, varicela e HPV.
- Adolescentes: atualização dos imunizantes HPV, febre-amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY (11 e 12 anos).
A Secretaria de Estado da Saúde destaca que a vacinação é importante, pois, com a cobertura vacinal em queda, doenças consideradas controladas ou até mesmo erradicadas no Espírito Santo podem ressurgir e gerar novos surtos epidemiológicos no meio da pandemia do novo coronavírus.
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, diante das atualizações realizadas pelo Ministério da Saúde com relação à suspensão do intervalo de doses da vacina contra a Covid-19 com as demais vacinas, o "Dia D" também é importante para a imunização contra essa doença.
“Não é necessário mais realizar intervalo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e as demais vacinas. Assim, havendo doses disponíveis no local para a imunização de adolescentes a partir de 12 anos para esta doença, é muito importante que o façam”, destacou.
HORÁRIOS E LOCAIS DA MULTIVANINAÇÃO EM ALGUNS MUNICÍPIOS NESTE SÁBADO (16):
- Vitória: das 8h às 16h, nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Conquista, Grande Vitória, Santo Antônio, Maruípe, Bairro República, Consolação, Ilha das Caieiras e Santa Luiza;
- Vila Velha: das 8h às 16h, nas unidades de saúde do município, exceto em Ataíde, Ponta da Fruta, Barra do Jucu e São Torquato;
- Serra: das 10h às 8h, no L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Das 8h às 16h, nas unidades de saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Nova Almeida, Novo Horizonte, Oceania, Jardim Tropical, Bairro de Fátima, Boa Vista, Central Carapina, Jardim Carapina, São Diogo, Planalto A, São Marcos, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Pitanga, Barcelona e Serra Dourada;
- Cariacica: das 8h30 às 16h, nas unidades de saúde de Nova Canaã, Porto de Santana, Oriente, Santa Fé, Itaquari, Rio Marinho, Cariacica-Sede, Operário, Padre Gabriel e Santa Bárbara;
- Linhares: das 8h às 13h, nas 14 unidades de saúde em diversos bairros;
- Cachoeiro de Itapemirim: das 8h às 16h, nas unidades de saúde da área urbana: Abelardo Machado, Amaral, Aeroporto, Novo Parque, Village da Luz, Aquidaban, São Luiz, Gonzaga, União, Coramara, BNH de Baixo, BNH de Cima, Gilson Carone, Paraíso, Zumbi, Agostinho Simonato, Jardim Itapemirim, Nossa Senhora da Penha, Valão, Vila Rica, Nossa Senhora Aparecida e Otton Marins. Das 9h às 15h, no interior: Conduru, Itaoca, Córrego dos Monos, Burarama, Pacotuba, Soturno, São Vicente, Coutinho;
- Colatina: das 8h às 14h, no Clube ACD e Ginásio Ademc.