ES tem "Dia D" da multivacinação de crianças e adolescentes neste sábado

Neste sábado (16), 493 salas de vacinação no ES estarão abertas para a vacinação de crianças e adolescentes. Crédito: Pixabay

Neste sábado, 493 salas de vacinação em todo Estado estarão abertas para que os responsáveis, com a caderneta em mãos, consigam verificar e atualizar a situação vacinal das crianças e adolescentes. A Sesa destaca que o "Dia D" é uma oportunidade para os pais que durante a semana têm dificuldades em levar seus filhos para serem imunizados.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem duração até o dia 29 de outubro, com a oferta de 18 tipos de vacinas. Entre elas, segundo o Ministério da Saúde, constam:

Crianças: as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, influenza, tríplice bacteriana, varicela e HPV.

Adolescentes: atualização dos imunizantes HPV, febre-amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY (11 e 12 anos).

A Secretaria de Estado da Saúde destaca que a vacinação é importante, pois, com a cobertura vacinal em queda, doenças consideradas controladas ou até mesmo erradicadas no Espírito Santo podem ressurgir e gerar novos surtos epidemiológicos no meio da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, diante das atualizações realizadas pelo Ministério da Saúde com relação à suspensão do intervalo de doses da vacina contra a Covid-19 com as demais vacinas, o "Dia D" também é importante para a imunização contra essa doença.

“Não é necessário mais realizar intervalo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e as demais vacinas. Assim, havendo doses disponíveis no local para a imunização de adolescentes a partir de 12 anos para esta doença, é muito importante que o façam”, destacou.

HORÁRIOS E LOCAIS DA MULTIVANINAÇÃO EM ALGUNS MUNICÍPIOS NESTE SÁBADO (16):