Covid-19: Vitória abre nesta sexta (15) mais de 19,5 mil vagas para vacinação

Aplicação da vacina contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória oferece, a partir das 10h desta sexta-feira (15), novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes são destinados àqueles que precisam receber a segunda dose e a dose de reforço. Também haverá vacinação para adolescentes, sem necessidade de agendamento.

O agendamento da vacina pode ser realizado tanto no site agendamento.vitoria.es.gov.br quanto no aplicativo Vitória Online.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS:

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

Serão disponibilizadas 7.900 vagas da segunda dose da Pfizer. Os imunizantes são destinados às pessoas que receberam a primeira dose até o dia 24 de agosto.

A administração do imunizante acontece na segunda-feira (18) na Unidade de Saúde Maruípe; terça (19) e quarta-feira (20) na Igreja Batista, em Jardim da Penha; quarta-feira (20) no Centro de Celebração de Jardim da Camburi; quarta (20) e quinta-feira (21) no Maanaim Vitória; quinta (21) e sexta-feira (22) na Unidade de Saúde Vitória (Centro).

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA

Ao todo, serão distribuídas 1.350 vagas da segunda dose da AstraZeneca. As vacinas são voltadas para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 9 de agosto.

A imunização acontece na segunda (18), terça (19) e quarta-feira (20) na Unidade de Saúde Vitória (Centro); segunda (18) e terça-feira (19) na Unidade de Saúde Praia do Suá; e quinta-feira (21) na Unidade de Saúde Maruípe.

SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC

Serão oferecidas 400 vagas para aplicação da segunda dose da Coronavac. As vacinas são voltadas às pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais.

A imunização ocorre de segunda (18) a sexta-feira (22) na Unidade de Saúde de Santo Antônio.

DOSE DE REFORÇO PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

No total, serão destinadas 6.600 vagas para aplicação da dose de reforço em trabalhadores da saúde. As vacinas são voltadas para aqueles que receberam a última dose até o dia 23 de maio.

A aplicação do imunizante ocorre na segunda (18), terça (19) e sexta-feira (22) no Maanaim Vitória.

É importante que os trabalhadores apresentem documento de identificação com foto e comprovante de aplicação da primeira e segunda doses da vacina; crachá e declaração do serviço de saúde onde atua; contracheque, contrato do trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe.

DOSE DE REFORÇO PARA PESSOAS ACIMA DOS 60 ANOS

Serão oferecidas 3.200 vagas para imunização das pessoas acima dos 60 anos. Os imunizantes são destinados às pessoas que tomaram a última dose até o dia 23 de maio.

A imunização acontece na terça (19) e quarta-feira (20) na Unidade de Saúde de Maruípe; quarta-feira (20) no Centro de Celebração de Jardim Camburi; e quinta (21) e sexta-feira (22) na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

DOSE DE REFORÇO PARA IMUNOSSUPRIMIDOS

Ao todo, serão oferecidas 100 vagas para vacinação dos imunossuprimidos. Os imunizantes são voltados para aqueles que receberam a última dose há 28 dias ou mais.

A vacinação ocorre na terça (19) e quinta-feira (21), na Unidade de Saúde do Forte São João.

É necessário apresentar laudo médico indicando a comorbidade; declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento indicando a comorbidade, além do documento de identificação com foto.

O documento comprobatório deve ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas ou transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES

Adolescentes de 12 a 17 anos, que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus , terão a oportunidade de tomar a dose do imunizante neste sábado (16), sem necessidade de agendamento prévio.

A ação de vacinação acontece nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Conquista, Grande Vitória, Santo Antônio, Maruípe, Bairro República, Consolação, Ilha das Caieiras e Santa Luiza, das 8 às 16 horas.