Serra vai ter vacinação geral e contra Covid em shopping neste sábado

A Prefeitura da Serra vai realizar uma ação de vacinação diferente neste sábado (16), das 10h às 18h. Os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação e também de combate à Covid-19 serão ofertados no piso L2 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. A ação atenderá tanto os que participaram do agendamento desta quinta-feira (14) quanto a demanda livre, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.
A programação terá início com as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Na data, que será o Dia D da Multivacinação, haverá uma equipe preparada para avaliar o cartão de vacina dos menores e, se for necessário, já colocar a vacinação em dia. Segundo a prefeitura, para se imunizar, é preciso levar o cartão de vacina, documento pessoal com foto e CPF ou cartão do SUS.
A ação é realizara durante a Campanha Nacional da Multivacinação, que começou no dia 1º de outubro e vai até o próximo dia 29.
IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19
Com relação ao grupo que receberá o imunizante contra a Covid-19, inicialmente será a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos. Além deles, os adultos que ainda não receberam a segunda dose da Pfizer e já estão no prazo para completar o esquema vacinal também poderão garantir a dose. Ou seja, quem recebeu a D1 da Pfizer até o dia 21 de agosto poderá participar da ação deste sábado.
A Secretaria de Saúde da Serra também vai aplicar a dose de reforço nos idosos com mais de 60 anos que receberam a segunda dose, ou a dose única, há cinco meses, até 16 de maio — independente do imunizante aplicado à época.