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Com e sem agendamento

Serra vai ter vacinação geral e contra Covid em shopping neste sábado

A ação ocorrerá  das 10h às 18h, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, e atenderá tanto quem realizou agendamento nesta quinta (14) quanto a demanda livra
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 out 2021 às 20:55

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 20:55

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Vacinação na Serra: ação será realizada neste sábado (16), no Shopping Monterrat Crédito: Edson Reis | Secom-PMS
Prefeitura da Serra vai realizar uma ação de vacinação diferente neste sábado (16), das 10h às 18h. Os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação e também de combate à Covid-19 serão ofertados no piso L2 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. A ação atenderá tanto os que participaram do agendamento desta quinta-feira (14) quanto a demanda livre, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.
A programação terá início com as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Na data, que será o Dia D da Multivacinação, haverá uma equipe preparada para avaliar o cartão de vacina dos menores e, se for necessário, já colocar a vacinação em dia. Segundo a prefeitura, para se imunizar, é preciso levar o cartão de vacina, documento pessoal com foto e CPF ou cartão do SUS.
A ação é realizara durante a Campanha Nacional da Multivacinação, que começou no dia 1º de outubro e vai até o próximo dia 29.

IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

Com relação ao grupo que receberá o imunizante contra a Covid-19, inicialmente será a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos. Além deles, os adultos que ainda não receberam a segunda dose da Pfizer e já estão no prazo para completar o esquema vacinal também poderão garantir a dose. Ou seja, quem recebeu a D1 da Pfizer até o dia 21 de agosto poderá participar da ação deste sábado.
A Secretaria de Saúde da Serra também vai aplicar a dose de reforço nos idosos com mais de 60 anos que receberam a segunda dose, ou a dose única, há cinco meses, até 16 de maio — independente do imunizante aplicado à época.

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