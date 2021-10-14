Serra vai ter vacinação geral e contra Covid em shopping neste sábado

Vacinação na Serra: ação será realizada neste sábado (16), no Shopping Monterrat Crédito: Edson Reis | Secom-PMS

A programação terá início com as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Na data, que será o Dia D da Multivacinação, haverá uma equipe preparada para avaliar o cartão de vacina dos menores e, se for necessário, já colocar a vacinação em dia. Segundo a prefeitura, para se imunizar, é preciso levar o cartão de vacina, documento pessoal com foto e CPF ou cartão do SUS.

A ação é realizara durante a Campanha Nacional da Multivacinação, que começou no dia 1º de outubro e vai até o próximo dia 29.

IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

Com relação ao grupo que receberá o imunizante contra a Covid-19, inicialmente será a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos. Além deles, os adultos que ainda não receberam a segunda dose da Pfizer e já estão no prazo para completar o esquema vacinal também poderão garantir a dose. Ou seja, quem recebeu a D1 da Pfizer até o dia 21 de agosto poderá participar da ação deste sábado.