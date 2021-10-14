Covid-19: Serra e Guarapari abrem mais vagas para vacinação nesta quinta (14)

Processo de vacinação contra Covid-19 Crédito: Pixabay

Os municípios da Serra Guarapari iniciam nesta quinta-feira (14) novo processo de imunização contra o coronavírus . As vacinas são voltadas para diferentes públicos, que vão desde adolescentes de 12 anos ou mais a idosos acima dos 60 anos.

SERRA

Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta quinta-feira (14), novo agendamento para vacinação contra o vírus da Covid-19. As vagas são destinadas à aplicação da primeira e segunda doses, além da dose de reforço. Poderão receber os imunizantes aqueles com 12 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pacientes com alto grau de imunossupressão.

SEGUNDA DOSE

Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de agosto ;

pessoas que receberam a ; AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 7 de agosto ;

pessoas que tomaram a ; Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 18 de setembro.

DOSE DE REFORÇO

Idosos acima dos 60 anos: para aqueles que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 16 de maio), independente do imunizante aplicado;

para aqueles que receberam a (até o dia 16 de maio), independente do imunizante aplicado; Pessoas com alto grau de imunossupressão: para os que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 18 de setembro), independentemente da vacina recebida.

DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO

A vacinação acontece neste sábado (16), nas Unidades de Saúde, no Pró-Cidadão, em Jacaraípe, e no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras; na segunda (18) e terça-feira (19), nas Unidades de Saúde.

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta quinta-feira (14) nova ação de vacinação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. As vacinas são voltadas para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a segunda dose da vacina Pfizer.

Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses. Estão aptos a receber a vacina aqueles que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais.

HORÁRIO E LOCAL DE IMUNIZAÇÃO

A ação desta quinta ocorre de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.