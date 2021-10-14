Covid-19: Serra e Guarapari abrem mais vagas para vacinação nesta quinta (14)

Os municípios da Serra e Guarapari iniciam nesta quinta-feira (14) novo processo de imunização contra o coronavírus. As vacinas são voltadas para diferentes públicos, que vão desde adolescentes de 12 anos ou mais a idosos acima dos 60 anos.
SERRA
A Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta quinta-feira (14), novo agendamento para vacinação contra o vírus da Covid-19. As vagas são destinadas à aplicação da primeira e segunda doses, além da dose de reforço. Poderão receber os imunizantes aqueles com 12 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pacientes com alto grau de imunossupressão.
SEGUNDA DOSE
- Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de agosto;
- AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 7 de agosto;
- Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 18 de setembro.
DOSE DE REFORÇO
- Idosos acima dos 60 anos: para aqueles que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 16 de maio), independente do imunizante aplicado;
- Pessoas com alto grau de imunossupressão: para os que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 18 de setembro), independentemente da vacina recebida.
DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO
A vacinação acontece neste sábado (16), nas Unidades de Saúde, no Pró-Cidadão, em Jacaraípe, e no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras; na segunda (18) e terça-feira (19), nas Unidades de Saúde.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta quinta-feira (14) nova ação de vacinação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. As vacinas são voltadas para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a segunda dose da vacina Pfizer.
Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses. Estão aptos a receber a vacina aqueles que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais.
HORÁRIO E LOCAL DE IMUNIZAÇÃO
A ação desta quinta ocorre de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É necessário ter em mãos o comprovante de agendamento (impresso), comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).