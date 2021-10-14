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Imunização

Covid-19: Serra e Guarapari abrem mais vagas para vacinação nesta quinta (14)

As vacinas são voltadas para diferentes públicos, que vão desde adolescentes de 12 anos ou mais a idosos acima dos 60 anos
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

14 out 2021 às 11:16

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:16

Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Processo de vacinação contra Covid-19 Crédito: Pixabay
Os municípios da Serra e Guarapari iniciam nesta quinta-feira (14) novo processo de imunização contra o coronavírus. As vacinas são voltadas para diferentes públicos, que vão desde adolescentes de 12 anos ou mais a idosos acima dos 60 anos. 

SERRA

Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta quinta-feira (14), novo agendamento para vacinação contra o vírus da Covid-19. As vagas são destinadas à aplicação da primeira e segunda doses, além da dose de reforço. Poderão receber os imunizantes aqueles com 12 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pacientes com alto grau de imunossupressão.

SEGUNDA DOSE

  • Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de agosto;
  • AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 7 de agosto;
  • Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 18 de setembro.

DOSE DE REFORÇO

  • Idosos acima dos 60 anos: para aqueles que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 16 de maio), independente do imunizante aplicado;
  • Pessoas com alto grau de imunossupressão: para os que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 18 de setembro), independentemente da vacina recebida.

DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO

A vacinação acontece neste sábado (16), nas Unidades de Saúde, no Pró-Cidadão, em Jacaraípe, e no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras; na segunda (18) e terça-feira (19), nas Unidades de Saúde.

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta quinta-feira (14) nova ação de vacinação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. As vacinas são voltadas para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a segunda dose da vacina Pfizer.
Ao todo, serão oferecidas 1.500 doses. Estão aptos a receber a vacina aqueles que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais.

HORÁRIO E LOCAL DE IMUNIZAÇÃO

A ação desta quinta ocorre de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É necessário ter em mãos o comprovante de agendamento (impresso), comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

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