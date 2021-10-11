Processo de imunização contra o vírus da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Espírito Santo anunciou recentemente uma nova classificação de risco para as regiões do Estado, incrementando o "risco muito baixo". A nova classificação entrou em vigor no dia 8 deste mês, permitindo a retomada de atividades econômicas e sociais. Para que os municípios atinjam essa classificação, é necessário cumprir algumas metas, como alcançar certas porcentagens de vacinação em grupos específicos.

Your browser does not support the audio element. Guarapari registra baixa procura pela vacina entre jovens e idosos

Prefeitura de Guarapari , por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), vem realizando várias ações de vacinação e testagem. Apesar disso, para alguns grupos, a procura tem sido menor.

CLASSIFICADOS COMO "RISCO MUITO BAIXO"

De acordo com o Governo Estadual, serão classificados como "risco muito baixo" os municípios que alcançarem 90% de cobertura vacinal dos adolescentes com a primeira dose; 90% de cobertura vacinal dos idosos e imunossuprimidos com a dose de reforço; e 80% de cobertura de adultos com a segunda dose.

Alessandra Albani, Secretária Municipal de Saúde, reforça sobre a importância da vacinação para que Guarapari possa atingir as metas e retormar, de forma plena, as atividades econômicas e sociais. “Até o momento, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos contabiliza 68,06%; idosos e imunossuprimidos que tomaram a terceira dose somam 34,84%; e pessoas acima de 18 anos, 91,98% receberam a primeira dose e somente 52,91% tomaram a segunda dose. Conforme esses dados, o município possui três metas a bater e para a retomada plena de atividades econômicas e sociais é preciso que a população busque os locais de vacinação”.

NOVA FASE DE VACINAÇÃO

O município iniciou uma nova fase de vacinação contra o vírus da Covid-19 para aplicação da primeira e segunda dose, além dos agendamentos realizados no site e das ações de imunização feitas no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. A partir de então, esses públicos podem buscar a unidade de saúde, que conta com salas de vacinação, de 07h às 15h, de segunda a sexta-feira, para realização de agendamento.

Dessa forma, devem buscar o serviço de vacinação os munícipes com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose e idosos acima de 60 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses ou mais e precisam tomar a dose de reforço.

UNIDADES COM SALA DE VACINAÇÃO:

US de Setiba;

US de Santa Mônica;



US de Perocão;



US de Jabaraí;



US de Adalberto Simão Nader;



US de Bela Vista;



US de Amarelo;



US de Rio Claro;



US de Reta Grande;



US de Camurugi;



Centro Municipal de Saúde, Itapebussu;



US Roberto Calmon, Centro;



US Caic, no Olaria;



US de Kubitschek.



TESTAGEM CONTRA COVID-19

O serviço de testagem também tem recebido baixa procura, mesmo com a ampliação dos testes em unidades de saúde. Além das nove unidades de saúde que realizam a testagem às terças e quintas-feiras, o serviço também é oferecido às quartas-feiras, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, e às sextas-feiras, no Arnaldo Magalhães, também em Muquiçaba.

CRONOGRAMA

Terças e quintas-feiras: de 13h às 16h, nas Unidades de Saúde de Bela Vista, Setiba, Santa Mônica, Jabaraí, Kubitschek, Caic, Meaípe, Camurugi e Arnaldo Magalhães;

de 13h às 16h, nas Unidades de Saúde de Bela Vista, Setiba, Santa Mônica, Jabaraí, Kubitschek, Caic, Meaípe, Camurugi e Arnaldo Magalhães; Quartas-feiras: de 15h às 18h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba;

de 15h às 18h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba; Sextas-feiras: de 13h30 às 16h, na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, em Muquiçaba.

MUNÍCIPES COM SINTOMAS GRAVES

Segunda a Semsa, é importante que pessoas com sintomas graves procurem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento. No local também é realizada a coleta de exame RT-PCR, de 07h às 19h.

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta segunda-feira (11), novo agendamento para o público acima de 18 anos que necessita tomar a segunda dose da AstraZeneca. A imunização é destinada àqueles que tomaram a primeira dose há 12 semanas ou mais.

Ao todo, serão oferecidas 2.500 doses do imunizante. A aplicação da vacina acontece nesta quarta-feira (13), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.