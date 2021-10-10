Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

​​Covid-19: ES registra 12.664 mortes e mais de 594 mil casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos da doença, a Serra segue em primeiro lugar com 74.994. Na sequência, aparece Vila Velha (74.486), seguida por Vitória (64.968)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2021 às 17:35

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:35

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Foram quatro óbitos nas últimas 24 horas no Estado Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O Espírito Santo chegou ao total de 12.664 mortes e 594.562 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 489 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.994. Na sequência, aparece Vila Velha (74.486), seguida por Vitória (64.968) e Cariacica (44.930). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.339), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.206 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.471. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.775 contaminações.
Até este domingo, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 568.673, com um acréscimo de 263 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.066.203 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.798.614 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.252 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 115.919 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

Veja Também

Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda (11)

Viana é a cidade acima de 50 mil habitantes há mais tempo sem mortes por Covid no ES

Passaporte da vacina: saiba como retirar seu certificado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados