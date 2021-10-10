​​Covid-19: ES registra 12.664 mortes e mais de 594 mil casos confirmados

Foram quatro óbitos nas últimas 24 horas no Estado Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

O Espírito Santo chegou ao total de 12.664 mortes e 594.562 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 489 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (10) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.994. Na sequência, aparece Vila Velha (74.486), seguida por Vitória (64.968) e Cariacica (44.930). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.339), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.206 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.471. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.775 contaminações.

Até este domingo, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 568.673, com um acréscimo de 263 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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