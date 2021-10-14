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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.720 mortes e 596.868 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 637 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (14) no Painel Covid-19

Publicado em 

14 out 2021 às 17:28

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:28

Coronavírus
ES registrou 13 mortes em decorrência da Covid-19 em período de 24h Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.720 mortes e 596.868 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e  637 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (14) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.271. Na sequência, aparece Vila Velha (74.934), seguida por Vitória (65.204) e Cariacica (44.113). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.446), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.240 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.528. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.802 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 572.059, com um acréscimo de 984 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.076.563 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.838.192 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.253 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 126.913 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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