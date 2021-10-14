Cariacica faz "Dia D" de vacinação contra a meningite no sábado (16)

Vacina meningocócica C conjugada Crédito: Divulgação/SESA

Cariacica realiza neste sábado (16) uma ação de vacinação no município para combater a meningite e ampliar a cobertura vacinal contra a doença. Ao todo, 10 Unidades Básicas de Saúde participam do processo de imunização.

HORÁRIO E LOCAIS

A ação acontece das 8h30 às 16h, nas UBS de Nova Canaã, Porto de Santana, Oriente, Santa Fé, Itaquari, Rio Marinho, Cariacica-Sede, Operário, Padre Gabriel e Santa Bárbara.

PÚBLICO-ALVO

A campanha é voltada para crianças menores de 11 anos (10 anos, 11 meses e 29 dias) que ainda não receberam a vacina meningocócica C conjugada.

COBERTURA VACINAL

De acordo com o Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Espírito Santo , o estado apresenta até aqui cobertura de 76,03%, sendo que a meta recomendada pelo Ministério da Saúde é de 95%. No ano de 2020, a cobertura vacinal da meningocócica C conjugada foi de 84,34%.

A VACINA

A vacina disponibilizada para as crianças as protege contra a bactéria meningococo C, que gera quadros graves como a meningite, uma inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central, e a meningococemia, uma infecção generalizada pelo meningococo.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece o imunizante na rotina de vacinação, em esquema de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, com uma dose de reforço aos 12 meses de idade. Para as crianças que não conseguirem receber a vacina, o PNI prevê a administração de uma dose até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.