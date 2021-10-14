Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na próxima semana

Covid-19: vacinação sem agendamento será disponibilizada em Vitória e Vila Velha Crédito: Edson Reis | Secom-PMS

Prefeitura de Vitória vai realizar, na próxima semana, vacinação sem agendamento contra a Covid-19 para o público com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose e para as pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac — imunizadas há, pelo menos, 28 dias.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a vacinação ocorrerá de segunda (18) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, no Cine Metrópolis, no Centro de Vivência da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no bairro de Jardim da Penha.

A expectativa é de vacinar 600 pessoas por dia, com distribuição de senha. Também serão atendidas a comunidade escolar e demandas espontâneas. No momento da vacinação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de recebimento da primeira dose, para quem precisar da segunda dose.

VILA VELHA

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram;

adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram; 2ª dose: pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias;

pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias; 3ª dose: imunossuprimidos que completaram 28 dias do esquema vacinal; além de idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que completaram cinco meses do esquema vacinal.

Dias e locais de vacinação:

Dia 14/10

Locais: Maanaim, das 9 às 15h e Tartarugão, das 16 às 21h

Dia 15/10

Locais: Maanaim, das 9 às 15h; Tartarugão, das 16 às 21h; e Escola Caic, das 9 às 15h

Dia 16/10

Locais: Escola Caic, Vila Olímpica e Ginasio Osvaldo Ruy, das 9 às 16h