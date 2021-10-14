Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na próxima semana

A Prefeitura de Vitória vai realizar, na próxima semana, vacinação sem agendamento contra a Covid-19 para o público com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose e para as pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac — imunizadas há, pelo menos, 28 dias.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a vacinação ocorrerá de segunda (18) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, no Cine Metrópolis, no Centro de Vivência da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no bairro de Jardim da Penha.
A expectativa é de vacinar 600 pessoas por dia, com distribuição de senha. Também serão atendidas a comunidade escolar e demandas espontâneas. No momento da vacinação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de recebimento da primeira dose, para quem precisar da segunda dose.
VILA VELHA
O município de Vila Velha também abre a vacinação sem agendamento. A ação ocorrerá em três dias — quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16) — para primeira, segunda e terceira doses da Pfizer. Confira quem pode ser vacinado:
- 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram;
- 2ª dose: pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias;
- 3ª dose: imunossuprimidos que completaram 28 dias do esquema vacinal; além de idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que completaram cinco meses do esquema vacinal.
Dias e locais de vacinação:
Dia 14/10
- Locais: Maanaim, das 9 às 15h e Tartarugão, das 16 às 21h
Dia 15/10
- Locais: Maanaim, das 9 às 15h; Tartarugão, das 16 às 21h; e Escola Caic, das 9 às 15h
Dia 16/10
- Locais: Escola Caic, Vila Olímpica e Ginasio Osvaldo Ruy, das 9 às 16h
No momento da aplicação, é necessário a apresentação do CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.