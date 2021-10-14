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Imunização

Covid-19: Vitória terá vacinação sem agendamento na próxima semana

A vacinação ocorrerá de segunda (18) a sexta-feira (22), das  9h às 16h, no Cine Metrópolis, localizado no Centro de Vivência da Ufes, em Jardim da Penha
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

14 out 2021 às 14:53

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:53

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Covid-19: vacinação sem agendamento será disponibilizada em Vitória e Vila Velha  Crédito: Edson Reis | Secom-PMS
Prefeitura de Vitória vai realizar, na próxima semana, vacinação sem agendamento contra a Covid-19 para o público com 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose e para as pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac — imunizadas há, pelo menos, 28 dias.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a vacinação ocorrerá de segunda (18) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, no Cine Metrópolis, no Centro de Vivência da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no bairro de Jardim da Penha. 
A expectativa é de vacinar 600 pessoas por dia, com distribuição de senha. Também serão atendidas a comunidade escolar e demandas espontâneas. No momento da vacinação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de recebimento da primeira dose, para quem precisar da segunda dose.

VILA VELHA 

O município de Vila Velha também abre a vacinação sem agendamento. A ação ocorrerá em três dias — quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16) — para primeira, segunda e terceira doses da Pfizer. Confira quem pode ser vacinado:
  • 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram;
  • 2ª dose: pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias; 
  • 3ª dose: imunossuprimidos que completaram 28 dias do esquema vacinal; além de idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que completaram cinco meses do esquema vacinal.
Dias e locais de vacinação:
Dia 14/10
  • Locais: Maanaim, das 9 às 15h e Tartarugão, das 16 às 21h
Dia 15/10
  • Locais: Maanaim, das 9 às 15h; Tartarugão, das 16 às 21h; e Escola Caic, das 9 às 15h
Dia 16/10
  • Locais: Escola Caic, Vila Olímpica e Ginasio Osvaldo Ruy, das 9 às 16h 
No momento da aplicação, é necessário a apresentação do CPF, cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável. 

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