Covid-19: Vila Velha oferece nesta sexta (15) mais de 14 mil vagas para vacinação

Processo de imunização contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta sexta-feira (15), novas vagas para aplicação das vacinas contra o coronavírus . Os imunizantes serão destinados à primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, serão 14.200 vagas.

Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

Primeira dose da Pfizer: para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidade (2.000 vagas);

para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidade (2.000 vagas); Primeira dose da Pfizer: para gestantes e puérperas (40 vagas);

para gestantes e puérperas (40 vagas); Primeira dose: para o público acima dos 18 anos (300 vagas);

para o público acima dos 18 anos (300 vagas); Segunda dose da AstraZeneca: destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (3.000 vagas);

destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (3.000 vagas); Segunda dose da Pfizer: oferecida àqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (3.260 vagas);

oferecida àqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (3.260 vagas); Segunda dose da Coronavac: para as pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (700 vagas);

para as pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (700 vagas); Terceira dose da Pfizer: para aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (2.500 vagas);

para aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (2.500 vagas); Terceira dose da Pfizer: destinada aos profissionais da saúde que tomaram a última dose há seis meses (2.400 vagas).

É importante que os adolescentes apresentem, no ato da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

VACINA CONTRA A GRIPE

A prefeitura do município ainda oferece, a partir das 14h desta sexta-feira (15), vagas para vacinação contra a gripe. Serão disponibilizadas 2.000 vagas para o público geral.

O agendamento da vacina ocorre de forma online, através do site da prefeitura.