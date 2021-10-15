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Imunização

Covid-19: Vila Velha oferece nesta sexta (15) mais de 14 mil vagas para vacinação

Os imunizantes serão destinados à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Além disso, são oferecidas vacinas contra a gripe

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 09:40

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

15 out 2021 às 09:40
Vacina Astrazeneca
Processo de imunização contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta sexta-feira (15), novas vagas para aplicação das vacinas contra o coronavírus. Os imunizantes serão destinados à primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, serão 14.200 vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.

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DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

  • Primeira dose da Pfizer: para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidade (2.000 vagas);
  • Primeira dose da Pfizer: para gestantes e puérperas (40 vagas);
  • Primeira dose: para o público acima dos 18 anos (300 vagas);
  • Segunda dose da AstraZeneca: destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (3.000 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: oferecida àqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (3.260 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: para as pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (700 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: para aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (2.500 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: destinada aos profissionais da saúde que tomaram a última dose há seis meses (2.400 vagas).
É importante que os adolescentes apresentem, no ato da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

VACINA CONTRA A GRIPE

A prefeitura do município ainda oferece, a partir das 14h desta sexta-feira (15), vagas para vacinação contra a gripe. Serão disponibilizadas 2.000 vagas para o público geral.
O agendamento da vacina ocorre de forma online, através do site da prefeitura.
A aplicação do imunizante acontece na segunda-feira (18), nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha, Santa Rita e Paul.

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