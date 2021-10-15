Covid-19: Vila Velha oferece nesta sexta (15) mais de 14 mil vagas para vacinação

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta sexta-feira (15), novas vagas para aplicação das vacinas contra o coronavírus. Os imunizantes serão destinados à primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, serão 14.200 vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- Primeira dose da Pfizer: para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidade (2.000 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: para gestantes e puérperas (40 vagas);
- Primeira dose: para o público acima dos 18 anos (300 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca: destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias (3.000 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: oferecida àqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (3.260 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: para as pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias (700 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: para aqueles acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há cinco meses (2.500 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: destinada aos profissionais da saúde que tomaram a última dose há seis meses (2.400 vagas).
É importante que os adolescentes apresentem, no ato da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
VACINA CONTRA A GRIPE
A prefeitura do município ainda oferece, a partir das 14h desta sexta-feira (15), vagas para vacinação contra a gripe. Serão disponibilizadas 2.000 vagas para o público geral.
O agendamento da vacina ocorre de forma online, através do site da prefeitura.
A aplicação do imunizante acontece na segunda-feira (18), nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Vila Nova, Terra Vermelha, Santa Rita e Paul.