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77º mapa de risco

Covid-19: número de cidades do ES em risco baixo se mantém

Divulgada nesta sexta-feira (15), a nova classificação vale a partir da próxima segunda (18) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 24 de outubro

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:14

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 out 2021 às 18:14
Covid-19
77º mapa de risco é divulgado nesta sexta-feira (15) Crédito: Governo do Estado
 Covid-19: número de cidades do ES em risco baixo se mantém
Os números de municípios classificados no risco baixo, moderado, alto e extremo para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo se mantiveram, segundo o 77º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia e divulgado nesta sexta-feira (15) pelo governo do Estado. 
No novo mapa de risco, 73 cidades estão no risco baixo, 5 no moderado e nenhum município está classificado nos riscos alto e extremo. O novo mapa vale a partir da próxima segunda-feira (18) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 24 de outubro. A Grande Vitória continua no risco baixo. 

O QUE MUDOU:

  • Pioraram: Presidente Kennedy e Guaçuí — migrando para o risco moderado;
  • Melhoraram: Alfredo Chaves, Mimoso do Sul — migrando para o risco baixo;
Covid-19
77º mapa de risco é divulgado nesta sexta-feira (15) Crédito: Governo do Estado

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA:

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, São José do Calçado, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha, Vitória.
  • Risco moderado: Mantenópolis, Rio Bananal, Ibatiba, Presidente Kennedy e Guaçuí.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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